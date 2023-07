Jewgienij Prigożyn i jego najemnicy 24 czerwca rozpoczęli "marsz sprawiedliwości" na Moskwę. Pucz jednak szybko zakończył się porozumieniem. 26 czerwca Władimir Putin podczas orędzia do narodu oznajmił, że dał członkom Grupy Wagnera wybór: podpisanie kontraktu z wojskiem i przejście do regularnej służby, demobilizacja i powrót do domu albo wyjazd na Białoruś wraz ze swoim szefem.

Co dalej z Grupą Wagnera? Jedna z opcji - wyjazd na Białoruś

Alaksandr Łukaszenka, który odegrał znaczącą rolę w mediacjach między Prigożynem a Kremlem, zadeklarował gotowość do przyjęcia rosyjskich najemników. Chciałaby, aby szkolili jego armię. Z medialnych doniesień wynika, że we wsi Cel pod Osipowiczami (obwód mohylewski) dla wagnerowców powstaje obóz polowy. 27 czerwca firma Planet Labs wykonała zdjęcia satelitarne terenu bazy i porównała do analogicznych z 19 czerwca - dzięki temu widać tam szeroko zakrojone prace budowlane. Więcej na ten temat:

Obóz pod Osipowiczami ma być jedną z trzech baz Grupy Wagnera - przekazał w poniedziałek (3 lipca) na Telegramie prorosyjski kanał Szara Strefa.

Podpisanie kontraktu z wojskiem? Jewgienij Prigożyn odmówił

Kilka dni przed nieudolną próbą rebelii Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że wszystkie formacje wykonujące zadania bojowe muszą podpisać z resortem kontrakty. Jak poinformował przewodniczący komisji obrony rosyjskiej Dumy Państwowej Andriej Kartapołow, Jewgienij Prigożyn - główny krytyk Siegieja Szojgu - odmówił podpisania umowy z Kremlem. Co oznacza, że najemnicy nie będą już brać udziału w "specjalnej operacji wojskowej" (tak propagandyści nazywają pełnowymiarową inwazję na Ukrainę), a Grupa Wagnera zostanie odcięta od państwowych pieniędzy. Dmitrij Kisielow w swoim programie emitowanym na antenie Rossija 1 wyznał, że firma dotychczas otrzymała z budżetu 858 mld rubli (ok. 10 mld dol.) - podaje niezależny portal Meduza. Dziennikarz jednak nie sprecyzował, o jaki dokładnie okres działalności chodzi.

Rekrutacja najemników do Grupy Wagnera wciąż trwa. "Nie ma przeszkód prawnych ze strony państwa"

Pomimo tego, że Grupa Wagnera tymczasowo przestała działać, wciąż funkcjonuje główna baza firmy w Molkinie pod Krasnodarem i wciąż prowadzone są rekrutacje. Przyszli bojownicy mają się zgłaszać na infolinię prowadzoną w Rosji, co ma być spowodowane "przeprowadzką" wagnerowców na Białoruś. Nie wiadomo, kto będzie dalej finansował ich działania.

"Po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej udacie się do nowo powstałych obozów polowych, gdzie już rozpoczęły się przygotowania do nowego kierunku. Nie ma przeszkód prawnych ze strony państwa dla rekrutów" - cytuje w niedzielę (2 lipca) treść oficjalnego rosyjskiego komunikatu Szara Strefa.