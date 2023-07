Do zaskakującego spotkania doszło 30 czerwca w stanie Maine w USA. 64-letnia Lynn Kelly pracowała w swoim ogrodzie, gdy nagle towarzyszący jej pies zaczął szczekać i pobiegł do pobliskiego lasu. Pupil kobiety chwilę później przybiegł z powrotem do domu. Jak się okazało, uciekał przed niedźwiedziem.

Strzeliła niedźwiedzia w pysk, bo chciał dopaść jej psa. 64-latka zmierzyła się z niedźwiedziem na własnym podwórku

- Niedźwiedź spojrzał na mnie, a ja na niedźwiedzia. Myślę, że oboje się przestraszyliśmy - opowiadała kobieta w rozmowie z CNN. Z dzikim zwierzęciem stanęła dosłownie twarzą w twarz. Gdy nieproszony gość stanął na tylnych łapach, 64-latka chciała sprawić wrażenie wyższej i potężniejszej, więc wyprostowała się i uderzyła go w pysk. Zdziwiony niedźwiedź ugryzł kobietę w prawą rękę, a następnie uciekł do pobliskiego lasu. 64-latka z ranami po ugryzieniu zadzwoniła po służby ratunkowe, które przetransportowały ją do szpitala. Po krótkotrwałej hospitalizacji kobieta mogła wrócić do domu. W wyniku zdarzenia nie ucierpiał jej pies.

Od tamtej pory niedźwiedź nie pokazywał się w okolicy. Zważywszy na jego wcześniejszą aktywność, w dzielnicy postawiono specjalne pułapki. Lokalne władze apelują do mieszkańców o trzymanie swoich psów na smyczy i niezbliżanie się do dzikich zwierząt. Niedźwiedź pojawił się na terenach zabudowanych, poszukując pożywienia łatwego do zdobycia. W tym celu wyjadał między innymi karmę dla ptaków z ogrodowych karmników.