Prigożyn przemówił po tygodniu. Przekonuje, że "marsz sprawiedliwości" się udał

W sieci pojawiło się pierwsze od tygodnia nagranie głosowe szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Mówi w nim, że jego ''marsz sprawiedliwości, który miał na celu walkę ze zdrajcami i mobilizację rosyjskiego społeczeństwa, w dużej mierze się udał''. Zapowiada również, że ''wkrótce nastąpią kolejne zwycięstwa na froncie''.

REKLAMA

"Czy to tylko sygnał, by pokazać, że wciąż żyje? Czy może sugestia, że może kontynuować swoje działania?" - zastanawia się ukraiński dyplomata Anton Gerashchenko.

Zapowiedź Prigożyna jest tym bardziej niejasna, że zgodnie z rozkazem Szojgu wydanym 25 czerwca rozpoczęła się likwidacja Grupy Wagnera na tymczasowo okupowanych terenach obwodów donieckiego i zaporoskiego. Kreml planuje również przejęcie "imperium Prigożyna", które jest powiązane z Grupą Wagnera.

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda o "specjalnej łączności" z premierem Mateuszem Morawieckim

Chodzi o jego zaangażowanie w działalność wojskową w Afryce i na Bliskim Wschodzie, które wywołało wiele kontrowersji i krytyki ze strony międzynarodowej społeczności. Decyzja ma na celu odcięcie się od kontrowersyjnej przeszłości i działań, za które Grupa Wagnera była krytykowana. Nowe kierownictwo będzie miało za zadanie wprowadzić zmiany i reformy, które mają poprawić reputację i działania tych oddziałów.

Putin wywiera presję na Prigożyna: holding mediowy kontrolowany przez właściciela Grupy Wagnera został zamknięty po buncie

Szef ukraińskiego wywiadu: Kreml wydał wyrok na Prigożyna

"The Guardian" donosi, że w Rosji trwają intensywne działania nad "wymazaniem Prigożyna" z historii. Władze zablokowały już strony poruszające powiązane z Grupą Wagnera. Witryny takie jak Ria Fan, Politics Today, Economy Today, Neva News i People's News uważane są za prowadzone przez drugą armię Prigożyna - armię trolii.

Co talej? Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu, twierdzi, że Kreml wydał już wyrok na samego Prigożyna. "Jesteśmy świadomi, że FSB otrzymała zadanie zabicia Prigożyna. Czy im się uda? Tylko czas powie. W każdym razie ewentualne próby zamachu nie nastąpią szybko" - stwierdził cytowany przez "The Kyiv Post". Ukrainiec zaznacza, że realizacja planu nie jest pewna. - Czy uda im się go zrealizować? Czy Rosjanie będą mieli odwagę wykonać ten rozkaz? - pyta retorycznie.

Gdzie jest Prigożyn? Ma przebywać w hotelu bez okien

Na ten moment nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Prigożyn. Właściciel najemniczej Grupy Wagnera przebywa prawdopodobnie w białoruskim Mińsku. Światowe media spekulują, że buntownik mógł wybrać "hotel bez okien". Informacje te potwierdził szef komisji ds. wywiadu Senatu USA Mark Warner. - Niech państwo sobie wyobrażą, że jest w jednym z nielicznych hoteli w Mińsku, które nie mają żadnych okien – powiedział w rozmowie ze stacją NBC. Dodał, że jego zdaniem jest tak być może po to, by uchronić go przed próbami zamordowania.

Nanga Parbat. Nie żyje polski himalaista. "Źle się poczuł, nad ranem zmarł"