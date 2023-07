Białoruś. Pokazano zdjęcia obozu polowego wagnerowców. Widok zaskakuje

Zobacz wideo Dyskryminacja osób LGBT w sferze zawodowej ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

W poniedziałek 3 lipca białoruska dziennikarka Hanna Liubakova opublikowała zdjęcia, które przedstawiają - jej zdaniem - obóz polowy "dla Wagnera" przygotowany w pobliżu miejscowości Osipowycze w Białorusi. Fotografie zostały wykonane przez miejscowych mieszkańców. Na zdjęciach widać namioty, a w ich środku drewniane prycze, na których mają spać żołnierze.

Obóz polowy wagnerowców w Białorusi. Nawet 300 namiotów

W mediach już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje na temat obozu polowego wagnerowców, w sobotę np. opublikowano zdjęcia satelitarne. "Zdjęcie z 27 czerwca jest niskiej rozdzielczości i trudno powiedzieć dokładnie, czym są nowe obiekty. Na kadrach widać kilka rzędów prostokątnych obiektów, które wydają się podobne do namiotów w innych jednostkach wojskowych" - oceniło BBC. Na wcześniejszych fotografiach z 15 czerwca widać było w większości pusty teren na terenie jednostki wojskowej. Biełaruski Hajun - grupa monitorująca ruchy wojsk białoruskich i rosyjskich na Białorusi w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę - ocenił liczbę "namiotów" na kilkaset. Dziennikarze Radia Swoboda stwierdzili z kolei, że jest ich około 300. "Przypuszczalny obóz polowy jest większy od innych znanych na Białorusi obozów, w których szkoleni są zmobilizowani na front Rosjanie" - czytamy.

Kreml chce zjeść grupę Wagnera i mieć grupę Wagnera

Putin do wagnerowców: "Możecie podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony lub przenieść się na Białoruś"

Przypomnijmy, że Władimir Putin w swoim orędziu do narodu rosyjskiego po buncie Jewgienija Prigożyna zapewnił, że żołnierze Grupy Wagnera mogą wyjechać na Białoruś lub wstąpić do armii. - Dziękuję żołnierzom i dowódcom Wagnera, którzy nie przelali krwi - możecie podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony lub przenieść się na Białoruś - mówił Putin. O organizatorach buntu powiedział, że "zdradzili Rosję i swoich ludzi". - Tego chcieli naziści z Ukrainy, Zachód i wewnętrzni zdrajcy. To była zemsta [Ukrainy - red.] za jej porażki na froncie - stwierdził rosyjski dyktator. Jak mówił, "potrzebny był czas, żeby buntownicy mogli się opamiętać". Według Putina "bunt i tak zostałby stłumiony, a jego organizatorzy zdawali sobie sprawę, że ich działania były przestępcze".