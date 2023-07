Rosja. "Handlarz śmiercią" chce zrobić karierę w polityce. Wiktor But wystartuje w wyborach

Wiktor But, nazywany "handlarzem śmiercią", będzie kandydatem Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji do regionalnego zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie uljanowskim w południowo-zachodniej części kraju. To kolejny etap "kariery" byłego handlarza bronią, który rozpoczął działalność polityczną po przyjeździe do Rosji z USA. Wiktor But odsiadywał w Stanach Zjednoczonych wyrok 25 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda odniósł się do umieszczenia broni nuklearnej na Białorusi. "Stanie się to w lipcu"

Rosja. Wiktor But będzie kandydatem na zastępcę regionalnego zgromadzenia ustawodawczego

Przedstawiciel Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji poinformował w rozmowie z agencją prasową RIA Nowosti, że Wiktor But będzie kandydatem na zastępcę zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie uljanowskim. Ugrupowanie, do którego należy "handlarz śmiercią", to partia o orientacji nacjonalistycznej. Choć LDPR należy formalnie do opozycji, jej członkowie wspierają politykę Kremla.

Co dalej z grupą Wagnera? Organizacja "tymczasowo" zamyka centra werbunkowe

W ubiegłym roku głośno było o propozycji Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, która postulowała, aby Władimira Putina tytułować słowem "władca", a nie "prezydent". Pisaliśmy, że zdaniem LDPR taki sposób odnoszenia się do przywódcy kraju lepiej pasowałby do rodzimych tradycji kulturowych.

Ramzan Kadyrow pytany o stan zdrowia. "Będziemy żyć krótko, ale godnie"

Wiktor But został skazany na 25 lat więzienia za handel bronią. Wrócił do Rosji po wymianie więźniów

Wiktor But został członkiem LDPR, gdy wrócił pod koniec 2022 roku do Rosji z USA. But odsiadywał tam wyrok 25 lat pozbawienia wolności za handel bronią, o czym informowaliśmy. Po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu został zwolniony z zakładu karnego w ramach wymiany więźniów między Rosjanami oraz Amerykanami.

"Handlarz śmiercią" otrzymał pozwolenie na wyjazd do Rosji, a w zamian władze rosyjskie zgodziły się uwolnić koszykarkę Brittney Griner. Dwukrotna mistrzyni olimpijska i gwiazda WNBA przebywała w rosyjskiej kolonii karnej za rzekomy przemyt niedozwolonych substancji.