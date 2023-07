Izraelska armia zaatakowała palestyński Dżenin. "To nie operacja wojskowa, to inwazja"

Siły Obronne Izraela zaatakowały w poniedziałek 3 lipca rankiem Dżenin, jedno z miast Autonomii Palestyńskiej, położone na Zachodnim Brzegu. Pod ostrzałem znalazł się tamtejszy obóz dla palestyńskich uchodźców. Minister spraw zagranicznych Izraela Eli Kohen przekazał, że celem ataków nie jest naród palestyński, a sponsorowane przez Iran grupy bojowników działające w Dżeninie, we wspomnianym obozie.

Izraelskie siły zaatakowały Palestyńczyków. "Chcą zmiażdżyć naszą duszę"

Jak podaje BBC, w izraelskim rządzie narasta presja ze strony skrajnie prawicowych ministrów, aby przeprowadzić szerszą operację przeciwko bojownikom w rejonie Dżeninu. Izrael argumentuje, że jest to operacja antyterrorystyczna. Jak podaje BBC, rzecznik palestyńskiego prezydenta nazwał operację zbrodnią wojenną i wezwał do międzynarodowej interwencji. Według Palestyńczyków Izrael przeprowadza ataki na obszary cywilne.

- Izrael przeprowadza inwazję na Zachodnim Brzegu Jordanu, a nie operację wojskową - powiedział w rozmowie z BBC Husam Zomlot, palestyński dyplomata. Szef palestyńskiej misji w Wielkiej Brytanii powiedział, że izraelskie wojsko wykorzystuje "pretekst" operacji przeciw bojownikom do atakowania Palestyńczyków, co "robi od dziesięcioleci". - Izrael chce zmiażdżyć naszą duszę, naszych ludzi, naszą populację, chce kontynuować militarną okupację, chce kontynuować nielegalną ekspansję osadnictwa na okupowanym terytorium - mówił Zomlot. Jak dodał, Izrael ma nie ograniczać się do ataków tylko na obiekty wojskowe.

Wysoki rangą oficer izraelskiej armii stwierdził jednak, że wojska "nie mają zamiaru okupować obozu dla uchodźców w Dżeninie", ani "pozostać na tym obszarze przez dłuższy czas". W oficjalnym komunikacie wojska napisano z kolei, że "operacja nie jest ograniczona czasem ani przestrzenią". Strona palestyńska informuje o 8 ofiarach śmiertelnych i 50 rannych, podczas gdy Izrael podaje, że zginęło 7 bojowników, a zatrzymano od 15 do 20 osób. - Uważa się, że jest to jedna z największych izraelskich operacji wojskowych na Zachodnim Brzegu Jordanu od lat - ocenia BBC.