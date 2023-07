Katastrofa Titana. Opublikowano ostatnie zdjęcie ojca i syna na chwilę przed wejściem na pokład łodzi

Łódź podwodna Titan zaginęła w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży Kanady. Celem wyprawy była turystyczna podróż do wraku Titanica, który osiadł cztery tysiące metrów pod wodą. Podróż była obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions. Łączność z załogą utracono dwie godziny po zanurzeniu okrętu. Pilot i czterech pasażerów zostali uznani za zmarłych w czwartek 22 czerwca. Tego samego dnia Straż Wybrzeża USA poinformowała, że w pobliżu wraku Titanica znaleziono szczątki łodzi Titan, co wskazuje, że doszło do "katastrofalnej implozji" jej kadłuba.

Katastrofa łodzi podwodnej Titan. Opublikowano nowe zdjęcia

Na pokładzie znajdowało się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood i jego 19-letni syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz założyciel OceanGate Stockton Rush. W sieci opublikowano zdjęcie Shahzada i jego syna Sulemana Dawooda. Fotografia miała zostać wykonana na chwilę przed wejściem na podkład Titana. Ojciec i syn zostali sfotografowani uśmiechnięci w pełnym ekwipunku na tle oceanu. Mieli na sobie kamizelki ratunkowe. Shahzada miał wtedy powiedzieć: "Wyglądam dość grubo", jak relacjonuje jego żona Christine. Biznesmen miał także problemy z zejściem na podkład ze względu na ciężki strój i niewygodne buty. Następnie wszyscy uczestnicy wyprawy weszli na pokład Titana, a nurkowie zamknęli właz.

Jak wyglądały ostatnie chwile pasażerów Titana? Żona jednego z uczestników wyprawy ujawniła szczegóły

Christine Dawood, żona wspomnianego miliardera i matka Sulemana, opowiedziała też w rozmowie z portalem LBC, jak wyglądały ostatnie chwile uczestników feralnej wyprawy. Kobieta powiedziała, że przed wyprawą Shahzada i Suleman przeszli dwie odprawy. Polecono, aby założyli ciepłe kombinezony, by lepiej poradzili sobie z niską temperaturą w głębinach. Wśród instrukcji dla pasażerów Titana były jeszcze dwa punkty, o których mówiła Dawood w wywiadzie: mieli oni zabrać ze sobą swoją ulubioną muzykę, a przed samą podróżą z kolei mieli stosować lekkostrawną dietę. Zgodnie z planem operatora łodzi podwodnej, większość podróży miała przebiegać bez włączonych reflektorów. Okręt musiał oszczędzać akumulatory na czas ich włączenia we wraku Titanica. Christine Dawood zakłada, że gdy coraz bardziej zanurzali się w ciemność, pasażerowie Titana mogli słuchać muzyki, którą zabrali ze sobą na pokład. Wcześniej kobieta przyznała, że "to było jak dobrze naoliwiona operacja - można było zobaczyć, że robili [OceanGate - przyp. red.] to już wiele razy". Jak wspomina, tym, który najbardziej chciał zobaczyć wrak słynnego statku, który zatonął w czasie pierwszego rejsu, był jej mąż Shahzada. - Oczy mu błyszczały, gdy mówił o tym wszystkim. Cieszył się jak małe dziecko - mówiła Christine. To właśnie ona początkowo miała płynąć z mężem, jednak ich plany pokrzyżowała pandemia. Kiedy OceanGate wznowiło eskapady, mężczyzna zabrał zamiast niej syna.