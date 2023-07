Ukraiński dowódca krytycznie o francuskim sprzęcie. Wozy AMX-10 RC są "niepraktyczne na linii frontu"

Dowódca batalionu 37. Brygady Piechoty Morskiej wypowiedział się w krytyczny sposób o francuskim sprzęcie, który został przekazany Ukraińcom, o czym możemy przeczytać w "Kyiv Post". Żołnierz o pseudonimie "Spartanin" wskazał wady wozu bojowego AMX-10 RC i stwierdził, że maszyna jest "niepraktyczna" podczas przeprowadzania niektórych operacji bojowych. Ukrainiec opowiedział też o ostrzale artyleryjskim, w wyniku którego czołg został zniszczony, a jego załoga zginęła.

Ukraiński dowódca o francuskich czołgach AMX-10 RC: Są niepraktyczne w atakach na linii frontu

Jak pisaliśmy, informacja o przekazaniu Ukrainie francuskich lekkich czołgów AMX-10 RC pojawiła się w styczniu tego roku. AMX-10 RC to opancerzone wozy bojowe, które mogą być wykorzystywane - co podkreślił "Spartanin" - podczas prowadzenia działań rozpoznawczych. Ukraiński dowódca stwierdził jednak, że zakres zastosowania tych pojazdów jest znacznie ograniczony, ponieważ ich "pancerz jest cienki", przez co francuskie czołgi należy uznać za "niepraktyczne w atakach na linii frontu".

Na potwierdzenie swoich tez ukraiński dowódca przywołał incydent, w wyniku którego zginęła czteroosobowa załoga AMX-10 RC. Doszło do tego, gdy odłamki pocisku artyleryjskiego przebiły pancerz pojazdu, przez co amunicja znajdująca się w czołgu została zdetonowana.

Wojna w Ukrainie. Dowódca uważa, że francuskie szkolenia nie pozwalają Ukraińcom opanować sprzętu

"Spartanin" powiedział również, że prowadzone przez Francuzów szkolenia, które mają pomóc Ukraińcom efektywnie wykorzystywać dostarczany im sprzęt, nie spełniają do końca swojej roli. Ukraiński dowódca zauważył, że trwające miesiąc szkolenie jest ważne w kontekście obsługi technicznej i konserwacji pojazdów, ale nie pozwala na pełne opanowanie możliwości taktycznego wykorzystania AMX-10 RC.