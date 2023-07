Tragedia na promie. Pilot rozważa, czy dało się zrobić coś więcej, by uratować Polkę i jej syna

Tragedia na promie z Polski do Szwecji 36-letniej Pauliny i Lecha, jej 7-letniego syna z niepełnosprawnością, wstrząsnęła opinią publiczną. O swoich odczuciach powiedział również szwedzki pilot helikoptera Anders Olsson, który odnalazł Polkę w wodzie. Mężczyzna opowiedział o tym, jak wyglądała akcja ratownicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekiny w popularnych kurortach turystycznych

Pilot opowiedział o akcji ratunkowej po tragedii na promie z Polski do Szwecji. Zginął 7-latek i jego matka

Pilot zrelacjonował przebieg akcji ratunkowej po tragedii na promie do Szwecji. Mężczyzna powiedział, że kiedy ratownicy dowiadują się, że dziecko wypadło za burtę, a za nim wyskoczyła matka, sytuacja się zmienia. - Wtedy myśli zaczynają krążyć, jednak trzeba starać się utrzymać dystans. Nie możemy dopuszczać emocji - mówił Anders Olsson w rozmowie z dziennikarzami stacji SVT, cytowany przez "Fakt". - Potem oczywiście, kiedy wróciliśmy do domu i kiedy odwoziliśmy ich do Karlskrony, zaczęliśmy myśleć: "Co mogliśmy zrobić inaczej? Czy było coś, co mogliśmy zrobić lepiej?". To oczywiście trudne. Jesteśmy ludźmi, którzy też pracują - relacjonował drżącym głosem pilot.

Nowe informacje ws. tragedii na promie. "Wyglądała na przygnębioną"

Mężczyzna raz jeszcze przeanalizował akcję ratunkową. - Czy można było zrobić coś inaczej? Jak teraz na to patrzymy, to nie. Podczas tej operacji wszystko poszło, jeśli można użyć takiego określenia, jak w zegarku. Zostaliśmy szybko zaalarmowani. Ruszyliśmy z miejsca. Mieliśmy też szczęście, że od razu ją znaleźliśmy. Z tej perspektywy niewiele więcej mogliśmy zrobić. Niestety - stwierdził Anders Olsson.

Szwecja. Siedmiolatek wypadł za burtę, matka skoczyła na ratunek

Szwecja. W tragedii na promie zginęła matka i dziecko. Zorganizowano akcję ratunkową

Jak informowaliśmy, 29 czerwca około godz. 16:20 załoga promu Stena Line odkryła, że dwie osoby znajdują się za burtą. Niezwłocznie zorganizowano akcję poszukiwawczą, która po ponad godzinie przyniosła efekty. Kobieta i dziecko zostali odnalezieni blisko siebie. Poszukiwania były utrudnione ze względu na fakt, że nie mieli na sobie kamizelek ratunkowych, a oboje założyli ciemne ubrania. Syn kobiety został przetransportowany do niemieckiego helikoptera. Matka wraz z dzieckiem spadli z wysokości około 20 metrów. Szwedzkie służby morskie oraz policja pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo pod kątem zabójstwa.