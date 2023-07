Bunt Grupy Wagnera. Gdzie był Putin? Media nieoficjalnie: Imprezował na jachcie

Festiwal Szkarłatnych Żagli organizowany jest w Petersburgu. W ramach tego święta wzdłuż rzeki Newy przepływają statki, w tym jeden ze szkarłatnymi żaglami, a towarzyszy im widowiskowy pokaz fajerwerków. "Nastolatki kręcą się po mieście i piją na brzegach rzeki, podczas gdy członkowie rosyjskiej elity, zarówno urzędnicy, jak i oligarchowie, gromadzą się, by na swoich luksusowych jachtach popijać szampana" - opisuje rosyjski dziennikarz Michaił Zygar w tekście dla "The New York Times".

REKLAMA

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska: Nie wiem, po co Kaczyński wszedł do rządu

W organizowanej w tym roku 24 czerwca imprezie miał, według "NYT", uczestniczyć również Władimir Putin. Prezydent Rosji miał znajdować się wtedy na jachcie jednego ze swoich najbliższych przyjaciół i jednego z najbardziej wpływowych oligarchów Jurija Kowalczuka. To właśnie tego samego dnia trwał bunt Grupy Wagnera i marsz ludzi Jewgienija Prigożyna na Moskwę. "Nic, nawet zbrojny bunt, nie odciągnie go od jego ulubionej imprezy" - tak o Putinie pisze Michaił Zygar.

Z kolei rosyjska dziennikarka Julia Taratuta w niezależnej telewizji "Dożd´" przekazała, że Putin miał otrzymać tego dnia w prezencie nowy jacht, w ramach rekompensaty za jacht "Szeherezada" skonfiskowany w maju ubiegłego roku we Włoszech w związku z sankcjami. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że darczyńcą miał być Kowalczuk. - Jacht budowali albo trzy lata, albo aż pięć – tu wersje są różne. Jedno jest pewne: darowizna miała miejsce. Ani wojna z Ukrainą, ani bunt Prigożyna, ani bombardowania Rostowa i Woroneża temu nie zapobiegły - mówiła Taratuta, cytowana przez portal novayagazeta.eu.

Bunt Grupy Wagnera. Gdzie był Władimir Putin?

Media informowały w sobotę 24 czerwca, że po godz. 14 czasu moskiewskiego z lotniska Wnukowo miał wystartować prezydencki samolot i skierować się w stronę Petersburga. W pewnym momencie jednak zniknął z radarów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewniał wówczas rosyjskie agencje państwowe, że Władimir Putin wciąż przebywa w Moskwie.

Bunt Grupy Wagnera kierowanej przez Jewgienija Prigożyna rozpoczął się w piątkową noc 23 czerwca. Po początkowych sukcesach, do których zalicza się przejęcie kontroli nad Rostowem nad Donem i Woroneżem, doszło do porozumienia, które miał wynegocjować białoruski samozwańczy prezydent Aleksandr Łukaszenka. Na jego mocy Jewgienij Prigożyn i kilka tysięcy jego najemników miało trafić właśnie do Białorusi.

Prigożyn dostał od Putina 19 mld dolarów? Rosyjski propagandysta ujawnia kwoty

Radio Swoboda opublikowała w ubiegłym tygodniu zdjęcia satelitarne wykonane przez serwis Planet.com, na których widać, że władze białoruskie rozbudowują największy w kraju obóz wojskowy obok wsi Cel w pobliżu miasta Osipowicze w obwodzie mohylewskim. W namiotach obozu mogą zakwaterować do 15 tysięcy wojskowych. Prace budowlane z udziałem ciężkiego sprzętu rozpoczęto 27 czerwca. Niezależni analitycy uważają, że obóz może być przeznaczony właśnie dla oddziałów rosyjskiej Grupy Wagnera.