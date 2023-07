W przyjęciu wydanym 12 czerwca przez ambasadora Wielkiej Brytanii Andrieja Kielina brało udział ok. 50 osób, w tym Robert Skidelsky (lord bezpartyjny) i Richard Balfe (zasiada w Izbie Lordów jako par dożywotni). Wydarzenie zorganizowano w rezydencji w zachodnim Londynie w związku z Dniem Rosji (obchodzony na pamiątkę ogłoszenia deklaracji suwerenności tego kraju w 1990 r.).

- Dziś, będąc tysiące kilometrów od domu, szczególnie silnie odczuwamy nierozerwalną więź z naszą Ojczyzną, którą kochamy i z której jesteśmy dumni. Nasz kraj przeżywa trudne czasy. Aby normalnie się rozwijać, Rosja musi najpierw uporać się z poważnymi zagrożeniami dla swojego bezpieczeństwa. W tym kontekście odpowiadamy na bezprecedensowe wyzwania skierowane przeciwko naszemu krajowi. Jestem przekonany, że je pokonamy - mówił Andriej Kielin podczas przyjęcia. Ambasador dodał również, że "jak to często bywa w historii, Rosja po raz kolejny stała się "lodołamaczem", torującym drogę nowej rzeczywistości".

- Oczywiście spotykamy się z ogromnym sprzeciwem naszych przeciwników. Przyzwyczaili się bowiem do logiki swojej wyjątkowości i tzw. reguł, które sami wymyślili - przekonywał. - Szczerze żałujemy, że rząd Wielkiej Brytanii wybrał konfrontacyjne podejście do Rosji. To duży strategiczny błąd, który trudno będzie naprawić. (...) Wierzę, że prędzej czy później zdrowy rozsądek zwycięży nad małostkową polityką. Londyn uzna nieuchronność zaakceptowania złożonych realiów wielobiegunowego świata - powiedział urzędnik.

Wielka Brytania. Lordowie na przyjęciu w rosyjskiej ambasadzie

Richard Balfe potwierdził w rozmowie z "The Guardian", że uczestniczył w uroczystości. Przekazał, że rozmawiał m.in. z rosyjskim attache obrony. Dodał również, że jego zdaniem w końcu będzie musiało dojść do porozumienia, w ramach którego część ukraińskiego terytorium trafi do Rosji. Według brytyjskiego polityka "Krym jest zdecydowanie rosyjski", a roszczenia Moskwy do obwodów donieckiego i ługańskiego są uzasadnione. Robert Skidelsky zaznaczył natomiast, że jest przeciwny rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale swoją obecnością "chciał okazać szacunek i przywiązanie do narodu rosyjskiego w dniu ich narodowego święta, zwłaszcza w tych okolicznościach".

Skidelsky od 2016 r. do stycznia 2022 r. był jednym z dyrektorów w zarządzie rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft. Wcześniej zasiadał we władzach spółki Rusnano Capital. Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r. nie chciał zrezygnować z tej funkcji, twierdził też m.in. że rosyjskojęzyczna część Ukrainy powinna mieć możliwość oddzielenia się od tego kraju. Z kolei brytyjski dziennik "The Guardian" przypomina, że Richard Balfe "powtórzył wezwania Rosji do przebadania użytego środka paralityczno-drgawkowego" po tym, jak w 2018 r. w Salisbury został otruty rosyjski agent Siergiej Skripal.

Wojna w Ukrainie

W ciągu minionej doby Rosjanie ponad sto razy ostrzelali terytorium Ukrainy - podał w poniedziałek rano ukraiński Sztab Generalny. Przekazano, że rosyjska armia wystrzeliła 12 pocisków manewrujących i przeciwlotniczych oraz 8 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed przeciwko infrastrukturze cywilnej.

Ponadto Rosjanie dokonali 57 uderzeń lotniczych i wystrzelili około 60 razy z systemów rakietowych wielokrotnego startu na pozycje wojsk ukraińskich i zaludnione obszary. Ucierpieli również cywile, ostrzał zniszczył też obiekty infrastruktury cywilnej. Prawdopodobieństwo ataków rakietowych i powietrznych na Ukrainie pozostaje wysokie. Najcięższe walki toczą się w pobliżu Bachmutu, Łymanu, Awdijiwki i Marjinki. W ciągu ostatniej doby doszło do 39 starć. Minionej doby ukraińskie lotnictwo 12 razy uderzyło w obszary koncentracji rosyjskich sił i instalacje wojskowe. Rosyjska armia była też celem ataków ukraińskiej artylerii.