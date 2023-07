Niecodzienne znalezisko pod Kijowem. Odkryto szczątki brytyjskich samolotów z II wojny światowej

Fragmenty ośmiu samolotów Hawker Hurricane znaleziono w lesie pod Kijowem. Natrafiono na nie przypadkowo - w pobliżu odkryto niewybuch z czasów II wojny światowej, a cały teren sprawdzono wykrywaczami metali. Jak podaje BBC, części maszyn zakopane były w płytkim rowie. Badacze twierdzą, że mogły one zostać zwiezione w to miejsce za pomocą traktorów z pobliskiego pola, a następnie zasypane ziemią. Wcześniej jednak zostały pozbawione urządzeń i uzbrojenia oraz "wszelkiego przydatnego złomu".

Niecodzienne znalezisko pod Kijowem. Odkryto szczątki samolotów z II wojny światowej

Narodowe Muzeum Lotnictwa Ukrainy prowadzi obecnie prace związane z wydobyciem wszystkich fragmentów samolotów. Badacze chcą odnaleźć jak najwięcej części maszyn, a następnie połączyć je i w przyszłości stworzyć z nich ekspozycję. Wasyl Romanenko, który kieruje pracami, podkreślił, że "samoloty Hurricane są symbolem brytyjskiej pomocy w latach II wojny światowej" i porównał ówczesną pomoc do tej dzisiejszej. - Jesteśmy bardzo wdzięczni. Wielka Brytania jest obecnie jednym z największych dostawców sprzętu wojskowego do naszego kraju - zaznaczył. - W 1941 roku Wielka Brytania jako pierwsza dostarczyła samoloty myśliwskie do Związku Radzieckiego na masową skalę. Teraz Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który przekazuje naszym siłom zbrojnym pociski manewrujące Storm Shadow - dodał.

BBC podkreśla, że w latach 1941-1944 do Związku Radzieckiego - w ramach pomocy zbrojeniowej - wysłano około 3 tys. samolotów Hawker Hurricane. Były one częścią pakietu sojuszniczego wsparcia militarnego dla ZSRR, opłacanego przez Stany Zjednoczone w ramach programu Lend-Lease. Większość z tych maszyn została zniszczona w czasie walki lub później rozebrana na części.

