Za kilka dni Joe Biden przyleci do Europy. Prezydent USA odwiedzi trzy państwa

Z informacji podanych przez Biały Dom wynika, że podróż Joe Bidena do Europy rozpocznie się 9 lipca i potrwa do 13 lipca. Najpierw uda się do Londynu, gdzie spotka się z królem Karolem III i premierem Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem. "Aby jeszcze bardziej zacieśnić bliskie stosunki między naszymi narodami" - podkreśliła w komunikacie administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W lipcu Joe Biden przyleci do Europy. Odwiedzi trzy państwa

Następnie Joe Biden uda się do Wilna w Litwie, gdzie w dniach 11-12 lipca weźmie udział w 74. szczycie NATO. 13 lipca prezydent USA odwiedzi Helsinki w Finlandii. Tam odbędzie się spotkanie amerykańskiej głowy państwa z przywódcami państw skandynawskim.

- Szczyt NATO w Wilnie ma potwierdzić, jakie znaczenie dla naszego bezpieczeństwa ma kolektywna obrona - tłumaczył w rozmowie z RMF FM ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Jak dodał, "ma też dowieść, jaką strategiczną pomyłką Putina była inwazja na Ukrainę".

Pod koniec lutego Joe Biden odwiedził Polskę. - Czy będziemy bronić wolności demokracji? Już znamy odpowiedź: bronimy i będziemy jej bronić. Wczoraj powiedziałem prezydentowi Zełenskimu, że będziemy bronić tych wartości, mimo wszystko. Putin się pomylił, naród ukraiński jest zbyt mocny. Putin nie spodziewał się, że demokracje świata wzmocnią się, a nie osłabną. W momencie takiej próby ważne jest za kim się opowiadamy. Polska to wie, wiecie doskonale, co to solidarność - mówił w Warszawie.

Wcześniej - co nie było zapowiadane - pojechał do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

