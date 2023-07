Pani Natalia, kiedy dowiedziała się, że jej 27-letnia córka zaginęła, od razu poleciała do Grecji i rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Okazało się, że Anastazja została zamordowana. Jej ciało policjanci znaleźli 18 czerwca w pobliżu Marmari, w rejonie Alykes. Podejrzany o zabójstwo jest 32-letni Banglijczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci z Wrocławia zatrzymali kierowcę podejrzanego o gwałt

Mama Anastazji w greckiej telewizji. Policja zmarnowała cenny czas

Matka 27-latki wystąpiła w programie "Wiadomości na żywo". Podczas wywiadu kobieta krytykowała działania greckiej policji. Jej zdaniem, funkcjonariusze "zmarnowali bardzo cenny czas, gdy zaraz po zaginięciu Anastazji zostali o tym fakcie poinformowani" - cytuje portal pelop.gr.

Wstrząsające informacje o domniemanym zabójcy 27-latki w Grecji

- Nie mogę powiedzieć, że po aresztowaniu 32-latka czuję się w pełni usatysfakcjonowanaa - wyznała w rozmowie z Realnews. Kobieta twierdzi, że Banglijczyk Salahuddin S. miał wspólników, których do tej pory nie udało się namierzyć. Dlatego zaapelowała do władz o kontynuowanie śledztwa. - Wszystko, czego teraz chcę, to znaleźć tych, którzy skrzywdzili moją córkę - dodała.

"Nie widziałam ciała ani żadnych rzeczy"

Pani Natalia 23 czerwca w rozmowie z "Faktem" powiedziała, że niektóre informacje przekazywane opinii publicznej nie są zgodne z prawdą. Jako przykład podała doniesienia o identyfikacji zwłok Anastazji. Media pisały, że matka je rozpoznała na podstawie biżuterii. - Nie widziałam ciała ani żadnych rzeczy, które należały do mojej córki. Moja córka miała pierścionek na palcu. Mówią, że ten pierścionek jest, ale ja go nie widziałam - wyznała kobieta.

Nowe nagrania ws. Anastazji. Na jednym z nich ma być widziana ostatni raz

Ojciec ma żal do chłopaka córki

Z kolei ojciec 27-latki ma żal do chłopaka córki, "bo jej nie dopilnował i był za mało odpowiedzialny". W rozmowie z "Faktem" przyznał, że nie ma z Michałem kontaktu. - Tylko żona jest z nim w stałym kontakcie - dodał.