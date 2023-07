Masowa strzelanina w Baltimore. Zaatakowano podczas święta dzielnicy

W sąsiedztwie miała odbywać się zabawa związana z corocznym świętem dzielnicy - Brooklyn Day. Brało w niej udział ponad sto osób.

Szef lokalnej policji poinformował, że co najmniej 30 osób zostało rannych, a większość z nich zdołała sama dotrzeć do pobliskich szpitali. Nie żyją co najmniej dwie osoby, jedna kobieta zginęła na miejscu. Trzy osoby są w stanie krytycznym.

Z relacji reporterki FOX Baltimore wynika, że poszkodowani są głównie młodzi ludzie. Rodzice, którzy dowiedzieli się o strzelaninie, w okolicy szukają swoich dzieci. "Nie mogę przestać myśleć o rodzicach i bliskich ofiar, którzy teraz śpią. Za kilka godzin ich życie zmieni się na zawsze"- pisze dziennikarka.

Niebawem podamy więcej informacji.