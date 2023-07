Kadyrow w złym stanie? Wpis syna podsyca podejrzenia. "Niech Wszechmogący cię chroni"

Zobacz wideo Ekspert o Czeczenach biorących udział w wojnie i grupie Wagnera

Pogłoski o złym stanie Ramzana Kadyrowa podsycił ostatni wpis na Instagramie jego syna Adama, który życzy ojcu, by "Wszechmogący go błogosławił". "Co za bezgraniczne szczęście, gdy ma się przewodnika, wzór, mentora! Ramię, na którym można się oprzeć w trudnym momencie, przykład do naśladowania, życzliwe spojrzenie, które jest przede wszystkim nagrodą! Niech Wszechmogący cię chroni, drogi Ramzanie Akhmatowiczu! Akhmat - moc! Allah jest największy" - napisał w sobotę po południu Adam Kadyrow.

REKLAMA

Rosja potwierdza zniknięcie Kadyrowa. Przywódca Czeczeni w "ciężkim stanie"

O problemach zdrowotnych Ramzana Kadyrowa informuje na Telegramie rosyjski kanał VChK-OGPU, który ma opinię dobrze poinformowanego. W jednym z ostatnich wpisów przywołani są informatorzy, którzy podali, że od kilku dni nikt nie widział lidera państwa. "Nie można znaleźć w republice osoby, która widziałaby Kadyrowa. Mieszkańców twierdzą, że Kadyrow ma problemy z wątrobą i nerkami, a jego stan jest wyjątkowo ciężki" - czytamy.

Ostatni raz Kadyrow był widziany w poprzednim tygodniu, kiedy Grupa Wagnera i Jewgienij Prigożyn maszerowali na Moskwę. Poplecznik Putina potępił działania najemników i zaapelował do nich, aby sprzeciwili się rozkazom swojego dowódcy. - Niezależnie od tego, jakie cele zostaną wam postawione, bez względu na to, jakie otrzymacie obietnice, bezpieczeństwo państwa i spójność rosyjskiego społeczeństwa w takim momencie są ponad wszystko. Zobaczcie, jak nasi wrogowie na Zachodzie wykorzystują tę sytuację. Takie są konsekwencje zdradzieckiego marszu Prigożyna, co można było przewidzieć - powiedział w sobotę 24 czerwca Kadyrow. Podkreślił, że w obliczu zagrożenia rosyjskiej racji stanu spory o charakterze personalnym należy odłożyć na bok. - Wielokrotnie ostrzegałem, że wojna nie jest czasem na wyrażanie osobistych pretensji i rozstrzyganie sporów we własnym obozie. (...) Mówimy o stabilności, o spójności państwa, o bezpieczeństwie obywateli - stwierdził lider Czeczenów.

28 czerwca Kadyrow opublikował na Telegramie zdjęcie z Putinem. "Rozmawialiśmy także o długofalowych planach i osiągnięciach regionu. Na zakończenie spotkania Władimir Władimirowicz poprosił mnie o przekazanie szczerych gratulacji wszystkim muzułmanom z okazji nadejścia święta Eid al-Adha, aby przekazać życzenia szczęścia, życzliwości, pokoju i pomyślności! Naczelny Wódz poprosił o pogratulowanie żołnierzom służącym w specjalnej wojennej operacji" - czytamy we wpisie.

Szef CIA: Bunt Prigożyna stwarza szansę, która zdarza się raz na pokolenie

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: