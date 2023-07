Alarm przeciwlotniczy w Kijowie po 12 dniach przerwy. "Nie fotografuj ani nie filmuj pracy obrońców"

Zobacz wideo Duda odniósł się do umieszczenia broni nuklearnej na Białorusi. "Stanie się to w lipcu"

Drony szturmowe wystrzelone z południa zaatakowały w nocy z soboty na niedzielę Kijów i obwody Ukrainy zaporoski i mikołajewski - informuje agencja Unian. W stolicy kraju obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie wrogie obiekty. Był to pierwszy od 12 dni atak Rosjan na Kijów. Władze ukraińskiej stolicy wezwały mieszkańców do pilnego udania się do schronów, a w całym obwodzie kijowskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy. "Nie fotografuj ani nie filmuj pracy naszych obrońców. Nie zaniedbuj zasad bezpieczeństwa. Pozostańcie w schronach do końca nalotu" - wezwała kijowska administracja.

Rosjanie wystrzelili drony na Kijów po 12 dniach przerwy

Ukraińcy uruchomili siły obrony powietrznej także w obwodach mikołajowskim i zaporoskim. Ukraińska agencja informuje także o zagrożeniu użyciem dronów szturmowych przez Rosję w obwodzie chersońskim, mikołajowskim, dniepropietrowskim i kirowogradzkim. O godzinie 1:18 poinformowano również o możliwych atakach w obwodzie czerkaskim. W tym tygodniu Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ostrzegł, że Rosja może negocjować z Iranem nie tylko w sprawie dostaw dronów Shahed-136/131, ale także w sprawie innych bezzałogowych statków powietrznych. Jednocześnie przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadowczego Wadym Skibicki podkreślił, że ukraiński wywiad nie stwierdził jeszcze seryjnej produkcji Shahedów na terytorium Rosji - wskazuje Unian.

W ciągu minionej doby Rosjanie ponad sto razy ostrzelali terytorium Ukrainy. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że rosyjska armia wystrzeliła jedną rakietę, dokonała 27 uderzeń lotniczych i 80 ataków artyleryjskich. Dowództwo ocenia, że prawdopodobieństwo kolejnych uderzeń jest wysokie. Najcięższe walki toczą się w pobliżu Bachmutu, Łymanu i Marjinki. Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie informuje, że siły rosyjskie wycofują siły z innych regionów Ukrainy z powodu ukraińskiej kontrofensywy w pobliżu Bachmutu. Analitycy zaznaczyli, że oficjalny przedstawiciel Wschodniej Grupy Sił Ukrain pułkownik Serhij Czerewat przekazał, że wojska rosyjskie niedawno przeniosły nienazwany pułk Sił Powietrznodesantowych (Sił Powietrznodesantowych) Rosji z kierunku Łymanu na kierunek Bachmut. Minionej doby ukraińskie lotnictwo dokonało 13 uderzeń na obszary koncentracji rosyjskich sił i instalacje wojskowe. Rosyjska armia była też celem ataków ukraińskiej artylerii.

Szojgu wydał wyrok na grupę Wagnera. Kreml chce przejąć najemników

