Pół tysiąca osób zatrzymanych we Francji. Pod Paryżem zaatakowano dom mera. Piąta noc zamieszek

W Marsylii policjanci użyli wobec protestujących gazu łzawiącego - informuje BBC. Manifestanci próbowali niszczyć witryny sklepów i atakować centra handlowe. Interweniowały siły specjalne policji i żandarmerii. Dodatkowe siły i sprzęt zostały wysłane do Lyonu, Grenoble i Marsylii, gdzie wcześniej doszło do brutalnych zamieszek. W Paryżu do ulicznych walk doszło w pobliżu Pól Elizejskich. Policja wielokrotnie odpierała demonstrantów, którzy podpalali samochody i ustawiali barykady w centrum miasta. W podparyskim L'Hay-les-Roses grupa użyła samochodu, aby staranować bramę do domu mera, po czym podpaliła pojazd i zaatakowała rodzinę polityka.

Piąta noc zamieszek po śmierci Nahela. Pół tysiąca osób zatrzymanych we Francji

"Noc była spokojniejsza dzięki zdeterminowanej akcji służb porządkowych" - napisał w mediach społecznościowych szef MSW Gerald Darmanin. Do północy władze w Lyonie i Marsylii zgłosiły mniej incydentów niż poprzedniej nocy - odpowiednio 21 i 56 osób aresztowano w obu miastach. Stołeczna policja poinformowała, że dokonała 194 aresztowań. Łącznie aresztowano prawie pół tysiąca osób - takie dano przekazało francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Wiele miast wprowadziło nocną godzinę policyjną.

Szef MSW Francji Gérald Darmanin przekazał, że liczba sił policyjnych rozmieszczonych w całym kraju w sobotni wieczór będzie taka sama jak w piątek, czyli 45 tys. policjantów i żandarmów. Szczególnie wzmocniono siły policyjne w Marsylii i Lyonie - tam skierowane specjalne jednostki do pacyfikowania protestów. W Lyonie przedsiębiorcy zaproponowali władzom wsparcie w postaci zatrudnienia pracowników prywatnych firm ochroniarskich. W regionie paryskim komunikacja publiczna przestała kursować po godzinie 21:00 na drugą noc z rzędu.

Piąta noc zamieszek po śmierci Nahela. Ceremonia pogrzebowa 17-latka

Zamieszki i protesty trwają we Francji od pięciu dni Wybuchły po tym, jak we wtorek w Nanterre na zachodnich obrzeżach Paryża w trakcie kontroli drogowej policjant śmiertelnie postrzelił 17-letniego Nahela. Do najpoważniejszych starć doszło w nocy w Marsylii, Lyonie i Tuluzie. Według danych francuskiego MSW policja zatrzymała do sobotniego poranka łącznie 1311 osób. W sobotę odbyła się ceremonia pogrzebowa Nahela w Nanterre, gdzie 17-latek mieszkał. Zebrały się tam setki osób, ale było spokojnie - informuje AFP. Pożegnanie zakończyło się wczesnym popołudniem w meczecie w Nanterre, a Nahela pochowano na cmentarzu Mont Valerien w okolicy.

Specjalne służby na ulicach. Francja szykuje się na kolejną niespokojną noc

