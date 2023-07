Godzina policyjna, specjalne służby na ulicach. Francja szykuje się na kolejną niespokojną noc

Zobacz wideo Policjanci z Wrocławia zatrzymali kierowcę podejrzanego o gwałt

Zamieszki, które przetaczają się przez Francję od czterech dni, wybuchły po tym, jak we wtorek w Nanterre na zachodnich obrzeżach Paryża w trakcie kontroli drogowej policjant śmiertelnie postrzelił 17-letniego Nahela. Do najpoważniejszych starć doszło w nocy w Marsylii, Lyonie i Tuluzie. Według danych francuskiego MSW policja zatrzymała do sobotniego poranka łącznie 1311 osób.

REKLAMA

Francja. Pierwsze wyroki skazujące za rabowanie sklepów

Sądy w Paryżu i Bobigny wydały pierwsze wyroki wobec zatrzymanych podczas protestów. Młodą kobietę, złapaną na kradzieży z jednego ze splądrowanych sklepów, skazano na 105 godzin prac społecznych i ograniczeniem możliwości podróżowania poza stolicę. Wśród plądrujących był również pracownik sklepu, który pomagał reszcie w zlokalizowaniu cennych przedmiotów.

Minister spraw wewnętrznych i ds. terytoriów zamorskich Francji Gérald Darmanin podał, że średni wiek osób zatrzymanych w związku z ostatnimi rozruchami wynosi 17 lat. Wśród - jak określił - "podpalaczy" są także 12- i 13-latkowie. Wcześniej minister sprawiedliwości Eric Dupond-Moretti informował, że 30 procent zatrzymanych to nieletni.

Szojgu wydał wyrok na grupę Wagnera. Kreml chce przejąć najemników

Godzina policyjna w podparyskim Neuilly-sur-Marne

Wizytując komisariat policji w Dreux na zachód od Paryża, minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin zadeklarował, że liczba sił policyjnych rozmieszczonych we Francji w sobotni wieczór będzie taka sama jak w piątek, czyli 45 000 policjantów i żandarmów w całym kraju. Szczególnie wzmocniono siły policyjne w Marsylii i Lyonie - tam skierowane specjalne jednostki do pacyfikowania protestów. W Lyonie tamtejsi przedsiębiorcy zaproponowali władzom wsparcie w postaci zatrudnienia pracowników prywatnych firm ochroniarskich.

Cytowany przez telewizję BFMTV mer podparyskiego Neuilly-sur-Marne Zartoshte Bakhtiari, w którym do poniedziałku między 23:00 a 6:00 obowiązuje godzina policyjna, ocenił, że jej wprowadzenie okazało się skutecznym środkiem i przyczyniło się do uspokojenia sytuacji.

Mer podkreślił, że władze i służby pozostają w mobilizacji. Zapowiedział zwiększoną czujność także na nadchodzącą noc.

W ostatnich dniach Neuilly-sur-Marne ucierpiało z powodu rozruchów: koktajlami Mołotowa został obrzucony komisariat policji, który w dużej części spłonął, spalono siedem radiowozów, rzucony ogień strawił mediatekę, wydział mieszkaniowy i przedszkole.

***