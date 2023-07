Siergiej Szojgu, szef rosyjskiego Ministerstwa Obrony, ogłosił decyzję o likwidacji oddziałów Grupy Wagnera na terenach obwodów zaporoskiego i donieckiego - poinformowała agencja Ukrinform. Rząd Rosji planuje również przejęcie "imperium Prigożyna" w Afryce i na Bliskim Wschodzie, co było podstawą do wprowadzenia nowego kierownictwa najemniczych oddziałów.

Grupa Wagnera, znana również jako Wagner Private Military Company (PMC), jest rosyjską firmą ochroniarską, która działa jako siła militarna na zlecenie rosyjskiego rządu. Jej oddziały brały udział w konfliktach na Ukrainie, w Syrii, Libii i innych miejscach. Jednakże ostatnie działania i kontrowersje związane z Grupą Wagnera skłoniły Szojgu do podjęcia decyzji o jej likwidacji na terenach obwodów zaporoskiego i donieckiego.

"Stosunek do grupy Wagnera na froncie ukraińskim uległ zasadniczej zmianie. Zachodnie wywiady szacują, że wraz z Prigożynem na Białoruś pojechało nie więcej niż tysiąc jego najemników. Inni zmuszani zostali do podpisywania kontraktów z ministerstwem obrony Rosji. Zgodnie z rozkazem Szojgu wydanym 25 czerwca rozpoczęła się likwidacja Grupy Wagnera na tymczasowo okupowanych terenach obwodów donieckiego i zaporoskiego" - podaje Ukrinform.

Kreml planuje również przejęcie "imperium Prigożyna", które jest powiązane z Grupą Wagnera. Jego zaangażowanie w działalność wojskową w Afryce i na Bliskim Wschodzie wywołało wiele kontrowersji i krytyki ze strony międzynarodowej społeczności. Decyzja ma na celu odcięcie się od kontrowersyjnej przeszłości i działań, za które Grupa Wagnera była krytykowana. Nowe kierownictwo będzie miało za zadanie wprowadzić zmiany i reformy, które mają poprawić reputację i działania tych oddziałów.

"The Guardian" donosi z kolei, że w Rosji trwają intensywne działania nad "wymazaniem Prigożyna" z historii. Władze zablokowały już strony poruszające powiązane z Grupą Wagnera. Witryny takie jak Ria Fan, Politics Today, Economy Today, Neva News i People's News uważane są za prowadzone przez drugą armię Prigożyna - armię trolii.

Co talej? Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu, twierdzi, że Kreml wydał już wyrok na samego Prigożyna. "Jesteśmy świadomi, że FSB otrzymała zadanie zabicia Prigożyna. Czy im się uda? Tylko czas powie. W każdym razie ewentualne próby zamachu nie nastąpią szybko" - stwierdził cytowany przez "The Kyiv Post". Ukrainiec zaznacza, że realizacja planu nie jest pewna. - Czy uda im się go zrealizować? Czy Rosjanie będą mieli odwagę wykonać ten rozkaz? - pyta retorycznie.