Pogrzeb 17-letniego Nahela. MSW wysyła elitarną jednostkę do Lyonu, Macron odwołuje wizytę w Niemczech

Pogrzeb Nahela rozpoczął się w sobotę o godz. 14:30 w jego rodzinnym mieście Nanterre. Bliscy 17-latka poprosili dziennikarzy i polityków, aby uszanowali ich prywatność podczas uroczystości. - To dzień medytacji - przekazał pełnomocnik rodziny zmarłego.

Francuskie media podają, że w pogrzebie bierze udział wiele osób - nie tylko rodzina, ale i przyjaciele nastolatka, przeważnie to młodzi ludzie. Nahela pożegnać przyszli także zupełnie obcy ludzie, którzy podkreślają, że chcieli oddać hołd 17-latkowi, a także wspierać matkę zmarłego chłopaka.

Po tym, jak we wtorek w Nanterre na zachodnich obrzeżach Paryża w trakcie kontroli drogowej policjant śmiertelnie postrzelił 17-letniego Nahela we Francji wybuchły zamieszki. Francuskie MSW wysłało do tłumienia demonstracji 45 tysięcy policjantów wspieranych przez lekko uzbrojone pojazdy opancerzone.

Telewizja BMF TV podaje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji zapowiedziało, iż w sobotę wieczorem wyśle do Lyonu jednostkę CRS 8. Jest to elitarna formacja, która specjalizuje się w walce z przemocą miejską i tłumieniem zamieszek. Jednostka do Lyonu zostanie skierowana w sile sześćdziesięciu policjantów.

Decyzja resortu jest odpowiedzią na prośbę o "posiłki" skierowaną wcześniej przez burmistrza Lyonu Grégory'ego Douceta. Miasto, w którym w piątek na wiecu zgromadziło się kilka tysięcy osób w związku ze śmiercią 17-letniego Nahela w Nanterre, stało się areną przemocy. Doszło do starć manifestantów z policją.

Przypomnijmy, w Lyonie, Marsylii i Grenoble - mimo obecności sił bezpieczeństwa - dochodziło w nocy do licznych grabieży, plądrowania sklepów i niszczenia mienia przez często zakapturzonych uczestników protestów. Podpalano auta i kosze na śmieci. Protestujący rzucali też fajerwerkami w stronę funkcjonariuszy. Zatrzymano ponad 1300 osób w całym kraju, najwięcej w Marsylii i Lyonie.

W związku z zamieszkamEmmanuel Macron odwołał planowaną na niedzielę wizytę w Niemczech.

