Alaksandr Łukaszenka prosi najemników Wagnera o szkolenie jego wojska. "Zachód ich nienawidzi"

W piątek Alaksandr Łukaszenka wygłosił orędzie poświęcone Dniu Niepodległości Białorusi. W swoim przemówieniu zaprosił wagnerowców do swojego kraju, by mogli podzielić się swoim "doświadczeniem bojowym" z białoruską armią.

Łukaszenka podkreślił, że nie boi się członków Grupy Wagnera, ponieważ ''zna ich od dawna''.

- Są to ludzie, którzy walczyli na całym świecie o ustanowienie normalnej cywilizacji. Zachód nienawidzi ich do głębi - mówił białoruski przywódca. Jednocześnie ostrzegł, że zbliża się ''kryzys militarno-polityczny na światową skalę i bez precedensu'' i skrytykował Zachód za to, że nie ''dostrzega potrzeby dialogu w celu jego rozwiązania''.

Łukaszenka o Polsce: Zastępczy poligon uzbrajany w przyspieszonym tempie

Łukaszenka oskarżył Unię Europejską i Stany Zjednoczone o ''uzbrajanie Polski w przyspieszonym tempie''. Stwierdził, że Zachód robi z Polski ''poligon zastępczy'', aby użyć jej przeciwko Białorusi i Rosji.

- Tym samym powstaje kolejne siedlisko napięć, powstaje kolejna twierdza. Przyzwolenie dla agresji najbardziej agresywnego kraju świata i niestety najpotężniejszego – Stanów Zjednoczonych - podsumował.

Według dostępnych danych w Białorusi przebywa obecnie 8 tysięcy najemników Grupy Wagnera. Rebelianci, którzy pozostali w Rosji mają możliwość przystąpienia do tamtejszej armii. To także do nich skierowana jest oferta białoruskiego prezydenta.

W sobotę informowaliśmy w Gazeta.pl, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu wydał rozkaz likwidacji oddziałów najemniczej Grupy Wagnera na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i zaporoskiego. Kreml planuje również ograniczyć rolę rebeliantów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nadal nie wiadomo, co dzieje się z liderem Grupy Wagnera - Jewgienijem Prigożynem.

Nie wiadomo, gdzie Prigożyn aktualnie przebywa. Ostatni raz był widziany 24 czerwca o godzinie 22:30. W eskorcie uzbrojonych żołnierzy opuszczał swoją siedzibę w Rostowie nad Donem. - Gwarancje bezpieczeństwa, jak obiecał Putin, zostały zapewnione - skomentował we wtorek (27 czerwca) Alaksandr Łukaszenka.

Mimo porozumienia i "gwarancji bezpieczeństwa" wielu politologów zwraca uwagę, że Putin jest w stanie wybaczyć wszystko, ale nie zdradę. W czwartek (29 czerwca) dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk w rozmowie z PAP ocenił, że Prigożyń zorganizował bunt za cichą zgodą części elity.

Co się teraz stanie z Prigożynem? Wojciech Konończuk stwierdził, że najbliższe tygodnie powinny pokazać, jaka będzie polityczna, ale też "fizyczna" przyszłość dowódcy Grupy Wagnera. - Nie wydaje mi się, żeby chciał zostać na dłużej na Białorusi, bo to jest dla niego ograniczające. To raczej jest pytanie o to, jak szybko dopadnie go Putin i jak szybko Putin będzie miał możliwości, żeby - mówiąc kolokwialnie - podziękować mu za to, co zrobił w weekend - dodał.