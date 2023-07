Na terenie byłej jednostki wojskowej we wsi Cel pod Osipowiczami (obwód mohylewski) na Białorusi powstaje obóz polowy, o czym świadczą zdjęcia satelitarne z 27 czerwca, które otrzymali dziennikarze BBC. Nie widać, by w pobliżu znajdowała się artyleria.

Białoruś. Obiekty przypominają namioty

"Zdjęcie z 27 czerwca jest niskiej rozdzielczości i trudno powiedzieć dokładnie, czym są nowe obiekty. Na kadrach widać kilka rzędów prostokątnych obiektów, które wydają się podobne do namiotów w innych jednostkach wojskowych" - ocenia BBC. Na wcześniejszych zdjęciach z 15 czerwca widać było w większości pusty teren na terenie jednostki wojskowej.

Obóz jest większy od innych znanych na Białorusi

Biełaruski Hajun - grupa monitorująca ruchy wojsk białoruskich i rosyjskich na Białorusi w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę - ocenił liczbę "namiotów" na kilkaset.

Dziennikarze Radia Swoboda podali, że "namioty" stoją pomiędzy starymi budynkami jednostki wojskowej. Jak ocenili, jest ich około 300. "Przypuszczalny obóz polowy jest większy od innych znanych na Białorusi obozów, w których szkoleni są zmobilizowani na front Rosjanie" - czytamy.

Analitycy i politolodzy podejrzewają, że obóz we wsi Cel pod Osipowiczami zajmą najemnicy Prigożyna. Zdaniem Ołeha Żdanowa jest to mało realne. Z ukraińskiego ekspertem nie zgadza się z kolei Marina Miron z Wydziału Studiów nad Wojną w King's College w Londynie. Alaksandr Łukaszenka przekazał, że chce, by dowódcy Grupy Wagnera szkolili jego armię. - Unia Europejska i Stany Zjednoczone w przyspieszonym tempie dozbrajają Polskę i tworzą z niej poligon, by w przyszłości wykorzystać Polaków do ataku na Białoruś - cytuje jego słowa kanał War News.