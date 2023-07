Szojgu wydał rozkaz. Likwidacja oddziałów Grupy Wagnera w Ukrainie. Powstaną "szwadrony samobójców"

Rozkazem Ministra Obrony Federacji Rosyjskiej Serhija Szojgu 25 czerwca na czasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i zaporoskiego rozpoczęła się fizyczna likwidacja wagnerowców - podaje agencja Ukrinform.

"Postawa wobec wagnerowców na froncie ukraińskim uległa zasadniczej zmianie. Według szacunków zachodniego wywiadu na Białoruś wyjechało nie więcej niż tysiąc bojowników. Pozostali są zmuszeni podpisywać kontrakty z rosyjskim wojskiem. Zgodnie z rozkazem Szojgu 25 czerwca rozpoczęła się fizyczna likwidacja wagnerowców na tymczasowo okupowanych terenach obwodów donieckiego i zaporoskiego" - pisze w raporcie Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Agencja zaznacza, że z wagnerowców tworzone są osobne oddziały szturmowe "szwadronów samobójców", które wysyłane są w celu odzyskania utraconych przez Rosjan pozycji. Ukrinform informuje, że Kreml ma zamiar przejąć kontrolę nad "imperium Prigożyna" w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Kreml przejmuje kontrolę nad Grupą Wagnera w Afryce i Bliskim Wschodzie

"Oczywiście Rosja nie może zrezygnować z takiej dźwigni wpływów w Afryce, jak Prywatna Firma Wojskowa 'Wagner'. Dlatego jedynym rozwiązaniem dla Kremla jest rebranding firmy z powołaniem nowych liderów. Przedstawiciele rosyjskiego MSZ ostrzegli już przywódców krajów afrykańskich, że PFW 'Wagner' będzie kontynuował swoją działalność, ale pod nowym kierownictwem" – poinformowała agencja.

Ukrinform podaje, że jeden z wiceministrów spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej osobiście powiedział prezydentowi Syrii Baszarowi al-Assadowi, że jednostki nie będą już działać samodzielnie.

Co się teraz stanie z Prigożynem? Pokażą najbliższe tygodnie

Nie wiadomo, gdzie Prigożyn aktualnie przebywa. Ostatni raz był widziany 24 czerwca o godzinie 22:30. W eskorcie uzbrojonych żołnierzy opuszczał swoją siedzibę w Rostowie nad Donem. - Gwarancje bezpieczeństwa, jak obiecał Putin, zostały zapewnione - skomentował we wtorek (27 czerwca) Alaksandr Łukaszenka.

Mimo porozumienia i "gwarancji bezpieczeństwa" wielu politologów zwraca uwagę, że Putin jest w stanie wybaczyć wszystko, ale nie zdradę. W czwartek (29 czerwca) dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk w rozmowie z PAP ocenił, że Prigożyń zorganizował bunt za cichą zgodą części elity.

Co się teraz stanie z Prigożynem? Wojciech Konończuk stwierdził, że najbliższe tygodnie powinny pokazać, jaka będzie polityczna, ale też "fizyczna" przyszłość dowódcy Grupy Wagnera. - Nie wydaje mi się, żeby chciał zostać na dłużej na Białorusi, bo to jest dla niego ograniczające. To raczej jest pytanie o to, jak szybko dopadnie go Putin i jak szybko Putin będzie miał możliwości, żeby - mówiąc kolokwialnie - podziękować mu za to, co zrobił w weekend - dodał.

