Śmierć 7-latka i jego matki na promie. Nowe informacje od szwedzkich śledczych

W piątek rano okazało się, że życia 7-latka i jego matki, którzy w czwartek wypadli z promu Stena Line, nie udało się uratować. Postępowanie w tej sprawie prowadzi strona szwedzka. Prom był zarejestrowany w Danii, co sprawia, że czynności wyjaśniające będą wymagały współpracy międzynarodowej. Po południu okazało się, że szwedzkie służby wszczęły śledztwo w sprawie morderstwa.

REKLAMA

Dramat na promie do Szwecji. Polka i jej dziecko nie żyją

- Przestępstwo zostało zakwalifikowane jako morderstwo. Pojawiły się pewne okoliczności, które pozwoliły nam na przyjęcie takiej klasyfikacji. Chciałbym jednak podkreślić, że nie ma osoby podejrzanej i nikomu nie zamierzamy stawiać zarzutów - powiedział w rozmowie z "Faktem" Thomas Johansson z miejscowej policji. Na pytanie o to, czy w śledztwie nie ma osoby podejrzanej, ponieważ ta nie żyje, odpowiedział krótko: "Nie mogę udzielić odpowiedzi". Z kolei portal Wp.pl cytuje komunikat prokurator Stiny Brindmark z prokuratury w Karlskronie, który brzmi: "Wszczęliśmy wstępne śledztwo, w którym kwalifikacja przestępstwa - to morderstwo, ale nie ma podejrzanego. Śledztwo ma na celu próbę wyjaśnienia, co się stało (na promie)".

Zobacz wideo Nagranie wypadku na trasie S12. Cztery osoby trafiły do szpitala

Przedstawiciele Stena Line podkreślają, że wciąż nie wiadomo, jakie były przyczyny tego wypadku. - Na ten moment nie mamy informacji, czy było to spowodowane usterką promu. Współpracujemy z policją i innymi organami, które są powołane do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Będziemy chcieli wyjaśnić tę sprawę. Gdy postępowanie się zakończy, wówczas będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć - wyjaśniła w piątek w rozmowie z tvn24.pl Agnieszka Zembrzycka, rzeczniczka Stena Line.

Policja apeluje do świadków zdarzenia o informacje

Szwedzka policja zaapelowała do polskich pasażerów tego rejsu o przekazywanie informacji mogących wyjaśnić okoliczności wypadnięcia dziecka i kobiety z promu. - Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt ze szwedzką policją. Możemy zapewnić tłumacza - przekazał PAP Thomas Johansson, rzecznik prasowy policji w Karlskronie.

Najważniejsze informacje ws. zdarzenia usystematyzowaliśmy w tekście poniżej:

Tragiczny wypadek na promie do Szwecji. Oto, co wiemy o sprawie

Dodatkowo poniżej przeczytać można rozmowę o bezpieczeństwie na promach z Sebastianem Kluską, dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, który wyjaśnia niezwykłość akcji ratunkowej:

"Te dwie osoby odnaleziono szybko i prawdopodobnie dawały oznaki życia, co odbieram jako cud"