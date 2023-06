Duda przekonuje, że rozmawia z Amerykanami o Nuclear Sharing. Jest odpowiedź z USA. Wymijająca

Polska chce być w NATO-wskim programie odstraszania nuklearnego. Powodem jest decyzja o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi - poinformował premier Mateusz Morawiecki na zakończenie unijnego szczytu w Brukseli. Chodzi o program Nuclear Sharing umożliwiający udostępnienie głowic jądrowych sojusznikom, którzy nie mają broni nuklearnej.

- W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. My nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. Ostateczna decyzja będzie zależała oczywiście od naszych partnerów amerykańskich i partnerów NATO-wskich. My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie - powiedział premier. W ramach NATO-wskiego programu odstraszania nuklearnego amerykańska broń jądrowa została rozmieszczona w 2009 roku w Belgii, Holandii, Niemczech, Turcji i we Włoszech. Premier podkreślił, że Polska "nie chce siedzieć z założonymi rękami, gdy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby".

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda przekazał, że Polska rozmawia z USA o udostępnieniu broni jądrowej w ramach NATO. Porozumienie o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej zakłada udostępnianie głowic jądrowych państwom zrzeszonym w NATO, a które jej nie posiadają. Koncepcja została zapoczątkowana w latach 50. Polski przywódca zapewnił, że temat "pozostaje otwarty".

USA wymijająco o Nuclear Sharing

Do słów prezydenta odniósł się na briefingu prasowym John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. "Zapytany przeze mnie o przystąpienie Polski do programu Nuclear Sharing, John Kirby mówi, że nic nie wskazuje na to, by Putin chciał użyć broni jądrowej i USA nie zmieniają postawy odstraszania. Kirby nie odpowiedział na pytanie, czy USA rozmawiają z Polską na ten temat" - pisze na Twitterze korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski.

- Nie mam nic do powiedzenia na temat żadnych rozmów tego typu. Po prostu nie mówimy o rozmieszczeniu naszych systemów nuklearnych, więc z pewnością nie zacznę tego robić dzisiaj - powiedział John Kirby podczas briefingu prasowego.

Odnosząc się do obaw Ukrainy o możliwy atak Rosjan na Zaporoską Elektrownię Atomową, Kirby stwierdził, że Rosja nie ma żadnego powodu, by okupować elektrownię i nie powinny stacjonować tam jej wojska. Jednocześnie powiedział, że USA nie mają bezpośrednich obaw o zagrożenie bezpieczeństwa elektrowni. Podkreślił, że Amerykanie nie mają żadnych dowodów sugerujących, by Rosja miała zamiar użyć broni jądrowej wewnątrz Ukrainy lub w jakimkolwiek innym kraju.

