Francja. Sceny jak z "Terminatora". Na ulice wyjechał pojazd opancerzony BRI

Zobacz wideo Kwaśniewski: Oczekiwałbym, że zostanie podjęta decyzja o nadaniu Ukrainie statusu kandydata do UE

Według ostatecznego bilansu zamieszek, które przetoczyły się minionej nocy, w całej Francji zatrzymano 875 osób, w tym 408 w rejonie Paryża. Sprawcy zamieszek zaatakowali 492 budynki, spalili 2 tysiące samochodów, a strażacy ugasili 3880 pożarów. Zamieszki dotknęły największe miasta we Francji, m.in. Marsylię, Lyon, Strasburg i Lille. Do najostrzejszych starć doszło jednak na obrzeżach Paryża, szczególnie w departamencie Seine-Saint-Denis. W wielu miejscach interweniowały siły specjalne policji i żandarmerii, używając gazu łzawiącego. Policja zatrzymała ponad 600 osób, rannych zostało 249 funkcjonariuszy. Pod Paryżem służby interweniowały pojazdem opancerzonym BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention - jednostka francuskiej policji - red.). Internauci porównują to, co się dzieje na francuskich ulicach, do scen z "Terminatora".

REKLAMA

Zamieszki we Francji. BRI Fot. Aurelien Morissard / AP Photo

Kolejny dzień zamieszek we Francji. Rząd rozważa "wszelkie możliwe opcje"

- Francuski rząd rozważy "wszystkie opcje'', by przywrócić porządek - powiedziała premier Elisabeth Borne, wcześniej nazywając przemoc "nie do zniesienia i niewybaczalną". Po południu podczas posiedzenia sztabu kryzysowego prezydent Macron zapowiedział ściganie sprawców zamieszek, którzy zamieszczają nagrania w mediach społecznościowych. Podkreślił, że co trzeci aresztowany minionej nocy to nieletni, i apelował do rodziców o odpowiedzialność.

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa podejmowane są w całym kraju. W Paryżu odwołano wiele imprez szkolnych, festiwali i koncertów. W kilku miejscowościach pod Paryżem do poniedziałku obowiązuje godzina policyjna. W Marsylii wprowadzono zakaz manifestacji. Zgodnie z poleceniem wydanym przez francuskie MSW, w całej Francji miejska komunikacja tramwajowa i autobusowa zostanie wstrzymana od godziny 21:00 do rana. MSW poleciło też prefektom wprowadzenie zakazu sprzedaży i przewożenia moździerzy, fajerwerków, kanistrów z benzyną, substancji kwasowych i łatwopalnych produktów chemicznych. Są one używane do atakowania policji.

Media: Rolnik odkrył balon z rosyjskimi napisami. Akcja polskich służb

Francja. Policjant oddał śmiertelny strzał do 17-latka. Teraz przeprasza

We wtorek 27 czerwca w miejscowości Nanterre pod Paryżem wybuchły zamieszki z powodu zastrzelenia 17-latka przez policjanta. Do zdarzenia doszło rano tego samego dnia. Nastolatek został śmiertelnie postrzelony po tym, jak odmówił poddania się kontroli drogowej. Jak zauważa BBC, francuskie media z początku sugerowały, że młody mężczyzna próbował wjechać samochodem w funkcjonariusza, jednak z nagrania zamieszczonego w sieci i zweryfikowanego przez agencję prasową AFP, wynika, że funkcjonariusz celuje do kierowcy przez okno i wydaje się strzelać z bliskiej odległości, gdy ten próbuje odjechać. W momencie strzelaniny w samochodzie znajdowały się także dwie inne osoby. Jedna z nich uciekła, a druga, również nieletnia, została aresztowana i zatrzymana przez policję.

Francja w ogniu po zastrzeleniu nastolatka. Macron zwołuje sztab kryzysowy

Policjant, który we wtorek rano śmiertelnie postrzelił 17-latka, przeprosił jego rodzinę z aresztu, w którym się obecnie znajduje. Policjant został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Jego prawnik Laurent-Franck Liénard twierdzi, że oskarżony funkcjonariusz jest "zdruzgotany", a także, że "nie wstaje rano, by zabijać ludzi". - Pierwszymi słowami, które wypowiedział, były przeprosiny - powiedział prawnik.