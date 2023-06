Prosta jak cep, produkowana milionami od czasów Chruszczowa. TM-62 to zmora, jak i sojusznik dla obu stron

Najbardziej pospolitym cichym bohaterem tej wojny są miny TM-62M. Oznacza to minę przeciwpancerną (TM) wzoru zatwierdzonego w 1962 (62) o obudowie metalowej (M). Okrągłe metalowe pudełko ważące niecałe 10 kilogramów o średnicy 32 centymetrów z charakterystycznym płaskim zapalnikiem naciskowym umieszczonym na środku. Wewnątrz trochę ponad 7 kilogramów trotylu. Dość do obezwładnienia lub zniszczenia praktycznie każdego pojazdu bojowego. Nawet najcięższych i najnowocześniejszych czołgów. Dla starej radzieckiej miny nie ma różnicy, czy najedzie na nią równie stary rosyjski T-62, czy pochodzący z zupełnie innego świata ex-niemiecki Leopard 2A6. Obu właściwie na pewno zerwie gąsienice i uszkodzi koła, unieruchamiając i wytrącając z walki. Przy pewnej dozie szczęścia (dla miny i tego kto ją ustawiał), uszkodzenia mogą być znacznie cięższe, albo wręcz doprowadzić do katastrofalnej eksplozji amunicji w pojeździe.

Ukraiński rozładunek transportu min TM-62M gdzieś na zapleczu frontu wiosną. Bez zapalników, więc niewrażliwy na tak brutalne traktowanie.

Zapora kombinowana z główną rolą min

Ze względu na połączenie prostoty, skuteczności i dostępności TM-62M stanowi jednocześnie poważny problem jak i zaletę dla obu stron konfliktu. W zależności od tego kto atakuje, a kto się broni. Aktualnie potężny problem z nimi mają Ukraińcy na Zaporożu. Rosjanie, przygotowując się do ukraińskiej ofensywy, nastawiali ogromne ilości TM-62M, które odgrywają bardzo dużą rolę w blokowaniu prób ataków zmechanizowanych Ukraińców. Można zaryzykować tezę, że są wręcz kluczowym elementem całego systemu obrony, ponieważ wymuszają określony sposób postępowania na ukraińskim wojsku.

Działa to w ten sposób, że jeszcze kilka kilometrów przed pasem rosyjskich umocnień zaczynają się pola minowe. Są złożone nie tylko z TM-62M, które są najpowszechniejsze, ale też z rzadziej występujących nowszych min przeciwpancernych, oraz dodanych pomiędzy nimi różnymi minami przeciwpiechotnymi. Gdyby zostawiono je samymi sobie, to Ukraińcy bez większego problemu by oczyścili sobie w nich przejścia przy pomocy specjalnych pojazdów z zamontowanymi na przedzie pługami, albo rolkami. Mają one za zadanie albo odepchnąć miny na bok wraz z wierzchnią warstwą ziemi, albo wywołać ich detonację w bezpiecznej odległości. Ewentualnie można użyć pojazdów wystrzeliwujących długie liny z materiałami wybuchowymi, które po opadnięciu na ziemię są detonowane i mają wywoływać eksplozję pobliskich min. Efekt końcowy taki, że powstaje oczyszczona trasa szeroka na kilka metrów, którą mogą podążać inne pojazdy.

Ukraińska ofensywa na razie bez przełomu. Będą kolejne próby

Miny są jednak częścią systemu. Tak jak wszystkie inne bierne przeszkody. Pola minowe są pod ciągłą obserwacją z powietrza przez drony, albo wysunięte posterunki. Kiedy tylko dostrzeżone zostają kolumny mające zamiar sforsować przeszkodę, na pomoc wzywana jest artyleria, drony uderzeniowe i ewentualnie śmigłowce oraz samoloty. Ukraińcy nie mogą swobodnie manewrować, żeby się ukrywać i unikać ciosów, ale muszą trzymać się pojazdów torujących drogę przez pola minowe. Stają się więc łatwiejszym celem. Kiedy jakiś pojazd jadący oczyszczoną trasą zostanie trafiony i unieruchomiony, to ją od razu blokuje. Próby ominięcia oznaczają wjechanie na zaminowany teren i duże prawdopodobieństwo nadziania się na TM-62M. To oznacza kolejny unieruchomiony pojazd i szybko powstającą w ten sposób strefę zniszczenia i śmierci.

Pojazdy torujące, jadące przodem, są natomiast celami priorytetowymi. Nawet jeśli unikną trafienia przez artylerię i śmigłowce, zniosą ataki lekkich dronów, to finalnie, zbliżając się do linii umocnień, muszą spotkać się z zespołami dysponującymi rakietami przeciwpancernymi. Wszystko to przypomina powolną (pojazdy torujące nie mogą pędzić, ale jechać stateczne kilkanaście km/h) jazdę po wąskiej dróżce, przy jednoczesnym śmiertelnym zagrożeniu czyhającym z każdej możliwej strony. Da się je ograniczać, na przykład zawczasu próbując unieszkodliwić wrogie drony, zniszczyć artylerię, trzymać śmigłowce z dala dzięki obronie przeciwlotniczej i zmusić obsługi wyrzutni rakiet do ukrycia się pod ziemią przy pomocy ostrzału. To jednak trudne zadanie, wymagające świetnej koordynacji i użycia wielu różnych rodzajów uzbrojenia.

Krótki film instruktażowy pokazujący szczegóły miny TM-62M i proces jej uzbrajania oraz rozbrajania

Porzucenie czołgów na rzecz piechoty

Ukraińcy próbowali czegoś takiego na początku swojej ofensywy. Najbardziej spektakularnym przykładem był atak 47. Brygady Zmechanizowanej 8 czerwca na południe od wsi Mała Tokmachka. Ukraińcom udało się dotrzeć kilka kilometrów w głąb rosyjskich pól minowych i umocnień, ale ze względu na ponoszone straty od min, rakiet przeciwpancernych, artylerii i dronów, w końcu zawrócili i się wycofali. Na polu walki pozostało co najmniej 25 ciężkich pojazdów, w tym 17 bojowych wozów piechoty M2 Bradley, cztery czołgi Leopard 2 i trzy wozy torujące. Straty w ludziach nie są znane, choć Ukraińcy twierdzą, że pojazdy zachodniej produkcji świetnie ochroniły swoje załogi. Ze zdjęć wynika, że miejscami Rosjanie nastawiali miny TM-62M niemal jedna przy drugiej, tworząc wyjątkowo gęste zapory.

Ukraińcy regularnie piszą, że chyba największym problemem dla nich są właśnie miny. Przy pomocy grafik wyjaśniał to niedawno na przykład ukraiński oficer ukrywający się pod pseudonimem Tatarigami UA, który od początku wojny umieszcza na Twitterze interesujące opinie z ukraińskiego punktu widzenia. We wpisie na temat problemu tworzonego przez pola minowe pozostające pod obserwacją dronów i ostrzałem, podkreśla, że ich pokonywanie jest szalenie trudną operacją, wymagającą świetnej koordynacji. Twierdzi, że właściwie żadna współczesna armia nie ma doświadczenia w udanym przełamywaniu takiego systemu obrony. Podkreśla też, że ten problem wymaga innowacyjnego podejścia.

Są sygnały wskazujące na to, że Ukraińcy właśnie eksperymentują w tym zakresie. Wydaje się, że zarzucono próby większych ataków zmechanizowanych zgodnie z tradycyjnymi podręcznikami. Teraz przodem przez obszar zaminowany ma iść sama piechota, jedynie wspierana z dystansu przez pojazdy opancerzone i artylerię. Ta sama 47. Brygada posuwa się naprzód tam, gdzie atakowała na początku czerwca. Zamiast jednego uderzenia i przełamania całego pasa umocnień w kilka godzin, są krótkie skoki po może kilkaset metrów dziennie. Straty, jakie ponosi działająca w ten sposób piechota, nie są znane. Ukraińcy posuwają się jednak naprzód. Być może dopiero kiedy zostaną pokonane najmocniej zaminowane odcinki, do akcji znów ruszą przodem pojazdy opancerzone.

Długotrwały problem

Z niemal identycznymi problemami stykali i stykają się Rosjanie tam, gdzie próbują atakować. Zimą najlepszym przykładem zabójczej skuteczności min były rosyjskie szarże w rejonie Wuhłedaru. W przeciwieństwie do Ukraińców Rosjanie próbowali tam raz po razie tego samego przez kilka tygodni, co doprowadziło do ogromnych strat na polach minowych osłanianych przez artylerię i zespoły z pociskami przeciwpancernymi. Miny są więc błogosławieństwem i przekleństwem dla obu stron konfliktu.

Oczywiście wykorzystywane są najróżniejsze, nie tylko TM-62M. Rosjanie mają wiele nowszych, które wykorzystują w walce. Tak samo Ukraińcy, którzy otrzymali tysiące nowoczesnych min od państw NATO. Obie strony dysponują też systemami umożliwiającymi tak zwane minowanie narzutowe, czyli z dystansu. Oznacza to rozrzucanie z rakiet, pocisków artyleryjskich czy wystrzeliwanie ze specjalnych wyrzutni na nawet kilka kilometrów. Niezależnie od tego, król jest jeden, to TM-62M. Dzieje się tak głównie za sprawą prostoty, skuteczności (relatywnie dużo materiału wybuchowego) i ogromnych zapasów tychże min. Produkowane milionami w ZSRR i innych państwach Układu Warszawskiego pozostaną problemem dla Ukrainy jeszcze wiele lat po wojnie, kiedykolwiek ona się wreszcie skończy. Usuwanie ich z ukraińskich pól będzie wielkim wysiłkiem.