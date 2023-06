Na lotnisku w Bangkoku ruchomy chodnik wciągnął nogę 57-latki. Konieczna była amputacja

Do wypadku doszło na lotnisku Don Mueang 29 czerwca około godz. 8.30 czasu lokalnego w terminalu pasażerskim. 57-letnia Tajka planowała odlecieć z Bangkoku do miasta Nakhon Si Thammarat w południowej Tajlandii.

Bangkok. 57-latka przeszła amputację nogi po wypadku na ruchomym chodniku

Dyrektor międzynarodowego lotniska Don Mueang, Karant Thanakuljeerapat przekazał, że lewa noga 57-latki została wciągnięta przez ruchomy chodnik, który znajduje się na lotnisku. - Medycy szybko zareagowali i kobieta została przewieziona do najbliższego szpitala w Bangkoku. Obrażenia były na tyle poważne, że doprowadziły do amputacji nogi aż do rzepki - przekazał Karant Thanakuljeerapat, cytowany przez CNN.

Jak poinformował Krit Kittirattana, syn kobiety, 57-latka przeszła operację, jednak nadal istnieje ryzyko powikłań. Mężczyzna przekazał w rozmowie z CNN, że zabezpieczone zostaną nagrania z kamer, które nagrały całe zdarzenie. Dyrektor lotniska zapewnił, że państwowa firma Airports Of Thailand (AOT), obsługująca lotniska w całym kraju, ma pokryć wszystkie wydatki oraz zapewnić kobiecie odszkodowanie.

Karant Thanakuljeerapat przekazał również, że wszystkie ruchome chodniki na lotnisku zostały wyłączone, a dokładna przyczyna wypadku jest ustalana. Sprawą zajmuje się lokalna prokuratura. Do tej pory stwierdzono, że w walizce kobiety nie było dwóch kółek, a mechanizm zabezpieczający chodnik był zepsuty.

Bangkok. Kolejny wypadek na ruchomym chodniku

Według relacji dziennika "Daily Mirror" kobieta podczas schodzenia z chodnika prawdopodobnie potknęła się o swoją walizkę, po czym jej noga została wciągnięta przez mechanizm chodnika. Do podobnego zdarzenia doszło w 2019 roku, wówczas mechanizm wciągnął jedynie but pasażera. Z ustaleń dziennika wynika, że ruchome chodniki pochodzą z 1996 roku, a ich wymiana jest planowana dopiero w 2025 roku.