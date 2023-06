CNN zdobyła poufne dokumenty ws. Surowikina. Generał miał być tajnym członkiem Grupy Wagnera

Dokumenty udostępnione wyłącznie CNN mają sugerować, że zastępca dowódcy rosyjskiej armii w Ukrainie generał Siergiej Surowikin, znany także jako "generał Armageddon", był tajnym członkiem Grupy Wagnera - formacji paramilitarnej założonej przez organizację niedawnego buntu w Rosji, Jewgienija Prigożyna. Wykazały to dokumenty uzyskane przez rosyjskie centrum śledcze Dossier Center.

CNN ujawnia nowe informacje ws. Surowikina. Miał być tajnym członkiem Wagnera

Jak wynika z dokumentów, Siergiej Surowikin miał mieć osobisty numer identyfikacyjny w Grupie Wagnera. Generał był wymieniony wraz z co najmniej 30 innymi wysokimi rangą rosyjskimi urzędnikami wojskowymi i wywiadowczymi, którzy według Dossier Center są również "członkami VIP" organizacji Prigożyna.

"Nie jest jasne, z czym wiąże się członkostwo VIP Grupy Wagnera, w tym czy wiąże się ono z korzyściami finansowymi. Wiadomo, że Surowikin miał powiązania z grupą najemników, ale dokumenty budzą wątpliwości co do bliskości między wyższymi rangą członkami rosyjskiego wojska a wagnerowcami" - zauważa CNN. Stacja zaznacza, że Grupa Wagnera nie odpowiedziała na pytania w tej sprawie.

Gdzie jest "generał Armagedon"? Córka nie potwierdza zatrzymania

Nagłe zniknięcie Surowikina. Co się dzieje z rosyjskim generałem? "Nie ma go w żadnym areszcie śledczym"

Siergiej Surowikin nie był widziany publicznie od zeszłej soboty, kiedy to opublikował nagranie, w którym prosił szefa wagnerowców Jewgienija Prigożyna o powstrzymanie buntu. Od tego czasu jego miejsce pobytu pozostaje nieznane. Źródła niezależnego rosyjskiego portalu Ważnyje Istorie, związane ze Sztabem Generalnym i FSB, miały przekazać, że Surowikina nie aresztowano, ale był przesłuchiwany, a następnie został zwolniony.

Jak podała w czwartek rosyjska agencja RIA, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany przez dziennikarzy o Surowikina oraz o to, czy Putin nadal mu ufa, odparł, aby kontaktować się w jego sprawie z ministerstwem obrony. Dziennikarze poprosili także rzecznika o komentarz na temat tego, czy Kreml uważa za konieczne usunięcie ze stanowisk funkcjonariuszy służb, którzy komunikowali się z Prigożynem. Pieskow odparł, "że nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie".

Z kolei w piątek rosyjska państwowa agencja informacyjna podała, że sekretarz wykonawczy moskiewskiego PMC [Private Military Company - prywatna firma wojskowa - red.] Aleksiej Mielnikow zaprzeczył doniesieniom zachodnich mediów, jakoby Siergiej Surowikin, miał przebywać w moskiewskim areszcie Lefortowo. "Przedstawiciele wielu rosyjskich i zagranicznych mediów dzwonili do mnie dość często w ostatnich dniach. Pytają: "Czy to prawda, że Surowikin przebywa w areszcie tymczasowym?". Odpowiadam: nie ma go w Lefortowie ani w żadnym innym areszcie śledczym" - napisał w czwartek urzędnik. "Nie chcę nawet komentować nonsensów" - napisał Mielnikow. W czwartek "The Financal Times" doniosło o rzekomym zatrzymaniu rosyjskiego generała, co zdementowała jego córka. O tym, że 25 czerwca Surowikin został wysłany do aresztu śledczego Lefortowo kontrolowanego przez FSB, poinformował bloger Władimir Romanow - opisują Ważnyje Istorie. Źródła "Moscow Times" zbliżone do rosyjskiego MON również pośrednio potwierdziły zatrzymanie Surowikina.

Siergiej Surowikin "kozłem ofiarnym" Putina za pucz Prigożyna - raport ISW