Anastazja zaginęła 12 czerwca na greckiej wyspie Kos. Niespełna tydzień później, 18 czerwca, ciało młodej kobiety zostało znalezione przez wolontariuszy, którzy włączyli się do akcji poszukiwawczej. Zwłoki znajdowały się 1,5 kilometra od miejsca zamieszkania mężczyzny, który został oskarżony o porwanie, zgwałcenie i zabicie Polki.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Zabójstwo Anastazji w Grecji. Ciało Polki sprowadzi polska prokuratura

Od początku sprawę w mediach komentują bliscy Anastazji, podkreślając, że zmarła kobieta była bardzo otwarta na innych, dlatego mogła nie podejrzewać, że ze strony 32-letniego Banglijczyka może spotkać ją coś niebezpiecznego. Ostatnio rodzina Polki zdradziła informacje na temat ostatniego pożegnania zmarłej.

Według ustaleń "Faktu", to polska prokuratura sprowadzi ciało 27-latki do kraju. - Wczoraj kontaktował się z nami prokurator i pytał, na jakim cmentarzu chcemy pochować Anastazję. To oni sprowadzą ciało, do końca tygodnia chcieliby to zrobić. To dla nas ogromna ulga, bo ten przewóz zwłok nas bardzo martwił. Nie byłoby nas stać na takie koszty - powiedział dziennikowi ojciec zabitej.

Nowe nagrania ws. Anastazji. Na jednym z nich ma być widziana ostatni raz

"Wstępna data pogrzebu została wyznaczona na 14 lipca". Dużo zależy od działań prokuratury

Anastazja zostanie pochowana w grobie rodzinnym, razem z babcią, na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Zgodnie z wolą rodziny, ciało nie zostanie skremowane. Ustalono także wstępną datę pochówku. - Wstępna data pogrzebu została wyznaczona na 14 lipca, ale to wszystko będzie zależało, kiedy prokuratura będzie mogła oddać nam ciało Anastazji - przekazał pan Andrzej. - To dla nas strasznie trudne. Żona bardzo się zamartwia i jej chłopak też, wszyscy zastanawiają się, czy można było coś zrobić więcej, żeby uratować Anastazję - dodał na koniec rozmowy ojciec Anastazji.