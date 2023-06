W weekend we Francji doszło do niecodziennego zdarzenia. Jeden z myśliwców został wysłany do sprawdzenia jednomiejscowego samolotu turystycznego, który przekroczył ograniczoną przestrzeń powietrzną w tym kraju. W pewnym momencie pilot myśliwca był świadkiem, jak obecny w kokpicie mężczyzna otwiera drzwi samolotu i wyrzuca z niego paczki z białą substancją.

3 fot. Google Maps Otwórz galerię Na Gazeta.pl