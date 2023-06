Bałtyk. Nowe informacje ws. Polki i jej 7-letniego syna. "Nagrania nie potwierdzają wersji mediów"

Prom Stena Spirit wypłynął z Gdyni w czwartek rano do szwedzkiej Karlskrony. Gdy przebył już około połowy trasy rejsu, zgłoszono informację, że dwie osoby znajdują się za burtą. Jak się okazało była to 36-letnia kobieta pochodząca z Polski oraz jej siedmioletni syn.

Dwoje Polaków za burtą promu płynącego do Szwecji. Nowe informacje

"Fakt" przekazał nowe informacje w sprawie nagrań zabezpieczonych z monitoringu. - Zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu wizyjnego, które nie potwierdzają wersji rozpowszechnionej w mediach, że dziecko wypadło za burtę, a osoba dorosła wskoczyła za nim. To jest wszystko, co mogę powiedzieć na chwilę obecną, dopóki służby nie zbadają dokładnie okoliczności zdarzenia - poinformowała Agnieszka Zembrzycka ze Stena Line. Jak dodała, nie ma tutaj do czynienia ze sprawą kryminalną. Z kolei jak przekazał portal naTemat, to szwedzcy śledczy będą prowadzić sprawę, ze współpracą ze stroną polską. W sprawie przeprowadzono już pierwsze przesłuchania załogi i pasażerów Stena Line.

- Po godzinie 16.20 prom Stena Spirit, płynący z Polski do Szwecji, nadał sygnał drogą radiową mayday (komunikat o zagrożeniu życia) "człowiek za burtą" - poinformował rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck w rozmowie z TVN24. Jak dodał, za burtą znalazła się dwójka obywateli Polski. Według relacji rzecznika z promu wypadło 7-letnie dziecko, a za nim miała wskoczyć jego 36-letnia matka. Po godzinie udało ich się odnaleźć, po czym przetransportowano do szpitala w Karlskronie. Szef sztabu kryzysowego regionu Blekinge Henrik Magnell powiedział w rozmowie z PAP, że obecnie służby nie mogą komentować stanu zdrowia Polaków. Szwedzka policja wszczęła postępowanie związane z wyjaśnieniem okoliczności zaistniałego wypadku. W sprawie mają odbyć się między innymi przesłuchania świadków.

Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, drugą reanimowano na statku

Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska przekazał w "Kropce nad i" na antenie TVN24 szczegóły z tego zdarzenia. - Morskie Centrum Koordynacji i Ratownictwa w Gdyni z 44. Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej zadysponowało śmigłowiec ratowniczy - poinformował. Jak dodał, śmigłowiec ratowniczy był wyposażony "w jedną z najbardziej doświadczonych polskich załóg ratowniczych, na czele z dowódcą jednostki". Kluska przekazał także, że jedną z osób zabrano na pokład śmigłowca i przetransportowano do szpitala, a drugą reanimowano na statku. - Oboje zostali zabrani już na stronę szwedzką i na tę chwilę nie posiadamy żadnych informacji dotyczących stanu zdrowia tych pasażerów promu - dodał.

Szwecja. Siedmiolatek wypadł za burtę, matka skoczyła na ratunek