Salahuddin S. został oskarżony o porwanie, zgwałcenie i zabójstwo 27-letniej Anastazji. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a za ostatni z zarzutów 32-latkowi grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Minionej nocy podejrzany został przetransportowany do największego więzienia w Grecji. Tymczasem media informują o kolejnych ustaleniach w sprawie śmierci Polki.

Zabójstwo 27-letniaj Anastazji w Grecji. Wiadomo, z kim kontaktował się 32-latek w dniu zaginięcia Polki

Greccy śledczy odzyskali dane z telefonu komórkowego podejrzanego. Dzięki temu udało się odczytać wiadomości, które wysyłał w dniu zaginięcia Polki, jego historię wyszukiwań oraz ich chronologię. Jak pisaliśmy, 32-letni obywatel Bangladeszu szukał m.in. poradnika dotyczącego tego, jak skutecznie wyczyścić pamięć telefonu. Miał też szukać sposobów na usunięcie innych dowodów zbrodni.

Zabójstwo 27-letniej Anastazji. Odnaleziono kartę SIM Polki

Na wyspie Kos pracują także polscy detektywi. W ostatnim czasie udało im się dotrzeć do osoby, z którą Banglijczyk kontaktował się feralnej nocy. - Udało nam się dotrzeć do osoby, która korespondowała z podejrzanym jeszcze przed tym, jak spotkał on Anastazję. Co ciekawe, ta sama osoba była jedną z pierwszych, z którą 32-latek z Bangladeszu skontaktował się po ponownym uruchomieniu swojego telefonu w noc zaginięcia Anastazji - przekazał detektyw Dawid Burzacki z "Dziennika Śledczego", w rozmowie z "Faktem".

Wiadomości i telefony odbierała młoda kobieta. 20-latka przedstawiła się detektywom jako "przyszła żona" Salahuddina S. To właśnie do niej, przez komunikator internetowy, miał wysyłać informacje, które obciążają go w sprawie śmierci 27-letniej Anastazji. Kobieta potwierdziła, że zatrzymany nie ma dzieci ani żony, ale ma rodzeństwo i kuzynów, którzy mieszkają we Włoszech. Najprawdopodobniej to do nich chciał uciec po zaginięciu Anastazji (w mieszkaniu służby zabezpieczyły bilet lotniczy do Włoch). "Przyszła żona" ma nie wierzyć w zarzuty, twierdząc, że S. jest bardzo religijnym muzułmaninem i nie mógł popełnić takiej zbrodni.

Zabójstwo Anastazji w Grecji. 32-letni Salahuddin S. nie przyznaje się do winy

27-letnia Anastazja pracowała w Kos w jednym z hoteli. Na skutek poparzenia dłoni musiała tymczasowo wziąć wolne. 12 czerwca kobieta po raz ostatni widziana była przed lokalnym supermarketem, gdzie rozmawiała z grupą mężczyzn. Z relacji sprzedawcy wynika, że wsiadła na motor jednego z nich i odjechała. Mężczyzna miał ją odwieźć do domu. Zamiast tego 27-latka była widziana w domu wynajmowanym przez Salahuddina S. Polka miała wówczas wysyłać wiadomości do partnera, że jest pod wpływem alkoholu i źle się czuje w towarzystwie 32-latka, który miał ją odwieźć w miejsce, w którym umówiła się z partnerem. Niestety, nigdy do niego nie dotarła.

Nowe nagrania ws. Anastazji. Na jednym z nich ma być widziana ostatni raz

32-latek nie przyznaje się do zarzutów, a zgromadzone dowody przeczą jego zeznaniom. Z ustaleń greckich mediów wynika, że w domu wynajmowanym przez Banglijczyka znaleziono DNA i włosy Anastazji oraz koszulę ze śladami krwi. Logowania telefonu odpowiadają też lokalizacjom, gdzie kamery nagrały Polkę z mężczyzną oraz miejscu, gdzie znaleziono zwłoki kobiety. Ciało Anastazji zostało odkryte 18 czerwca, po niemal tygodniu poszukiwań. Było nagie, zawinięte w foliowy worek i prześcieradła.