Francja w ogniu po zastrzeleniu nastolatka. Zatrzymano ponad 420 osób. Macron zwołuje sztab kryzysowy

Od wtorku 27 czerwca we Francji trwają zamieszki w związku z postrzeleniem 17-letniego Nahela przez policjanta. Kilkaset osób protestuje przeciwko śmierci nastolatka. Według najnowszych informacji podanych przez "Le Figaro", zatrzymano już 421 osób. Biuro ministra spraw wewnętrznych podało, że większość aresztowanych ma od 14 do 18 lat.

Francja. Nowe informacje ws. protestów w związku ze śmiercią postrzelonego nastolatka

W czwartek minister spraw wewnętrznych Francji Gérald Darmanin wydał rozkaz rozmieszczenia 40 000 funkcjonariuszy policji w całej Francji. Protestujący splądrowali między innymi sklepy wzdłuż popularnej ulicy Rue de Rivoli w centrum Paryża, która znajduje się niedaleko Luwru. Nagrania umieszczone w sieci pokazują osoby włamujące się w czwartek wieczorem do witryn sklepowych, między innymi do sklepu odzieżowego Zara. Z kolei przed sklepem Nike w Westfield Forum des Halles w Paryżu zgromadził się tłum ludzi, którzy krzyczeli i wybijali szyby.

Zniszczona została m.in. witryna sklepu sieci Lidl. Na filmie, który pojawił się na Twitterze, słychać, jak tłumy protestujących wiwatują, gdy szkło z rozbitej szyby sypie się na ulicę.

Autobusy i tramwaje w regionie Île-de-France przestały kursować po godzinie 21:00 czasu lokalnego. To region położony w północno-środkowej Francji, który obejmuje Paryż i liczy około 12 milionów mieszkańców. W związku z zamieszkami zostało także podpalone kilka samochodów, a w policję rzucano m.in. kamieniami czy butelkami z benzyną. Podpalano także komisariaty policji. Francuscy strażacy prosili paryżan, by dzwonili tylko w nagłych wypadkach. Z uwagi na trwające zamieszki ich linie telefoniczne były przeciążone. Podczas trzeciej nocy zamieszek wybuchło około 70 pożarów. W niektórych regionach kraju wprowadzono także godziny policyjne dla nieletnich.

Przed zamieszkami odbył się pokojowy marsz w Nanterre upamiętniający Nahela. Tysiące ludzi dołączyło do demonstracji, domagając się sprawiedliwości - w tym matka nastolatka. Jak zauważa BBC, w swoim pierwszym wywiadzie telewizyjnym powiedziała, że nie obwinia całej policji - tylko funkcjonariusza, który oddał śmiertelny strzał. Po pokojowym marszu w Nanterre ponownie wybuchły zamieszki.

Jak przekazuje agencja AFP, w związku z kolejnym dniem zamieszek, prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał na piątek posiedzenie sztabu kryzysowego.

Francja. Policjant oddał śmiertelny strzał do 17-latka. Teraz przeprasza

Policjant, który we wtorek rano śmiertelnie postrzelił 17-latka w podparyskiej miejscowości Nanterre, przeprosił jego rodzinę z aresztu, w którym się znajduje. Policjant został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Jego prawnik Laurent-Franck Liénard twierdzi, że oskarżony funkcjonariusz jest "zdruzgotany", a także, że "nie wstaje rano, by zabijać ludzi". - Pierwszymi słowami, które wypowiedział, były przeprosiny - powiedział prawnik.

We wtorek 27 czerwca w miejscowości Nanterre pod Paryżem wybuchły zamieszki, po tym jak policjant zastrzelił 17-latka. Do zdarzenia doszło rano tego samego dnia. Nastolatek został śmiertelnie postrzelony przez policjanta, po tym jak odmówił poddania się kontroli drogowej. Jak zauważa BBC, francuskie media z początku sugerowały, że młody mężczyzna próbował wjechać samochodem w funkcjonariusza. Jednak z nagrania zamieszczonego w sieci i zweryfikowanego przez agencję prasową AFP, wynika, że funkcjonariusz celuje do kierowcy przez okno i wydaje się strzelać z bliskiej odległości, gdy ten próbuje odjechać. W momencie strzelaniny w samochodzie znajdowały się także dwie inne osoby. Jedna z nich uciekła, a druga, również nieletnia, została aresztowana i zatrzymana przez policję.

