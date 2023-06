Chiński balon nad USA jednak nie szpiegował? Jest stanowisko Pentagonu

Na początku roku władze USA zestrzeliły chiński balon, który zauważyły nad swoim terytorium. Rozkaz w tej sprawie wydał sam prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Amerykanie uznali, że maszyna przelatuje nad strategicznymi obiektami w USA i gromadzi dane.

Jak podaje "Wall Street Journal", balon zawierał amerykańskie technologie służące właśnie do gromadzenia danych: zbierania zdjęć, nagrań i filmów. Źródła gazety informują jednak, że balon prawdopodobnie nie przesłał żadnych danych z ośmiodniowego przelotu nad Kanadą i niektórymi stanami USA. Informacje te częściowo potwierdził w czwartek rzecznik Pentagonu. - Oceniamy, że balon faktycznie nie zbierał informacji, gdy leciał nad Stanami Zjednoczonymi - powiedział dziennikarzom rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder, którego cytuje Reuters.

USA zestrzeliły chiński balon. Chiny "zażenowane sytuacją''

Na początku lutego Stany Zjednoczone podjęły decyzję o zestrzeleniu obiektu latającego nad ich terytorium. Fragmenty chińskiego balonu wydobyto u wybrzeży miasta Myrtle Beach w stanie Karolina Południowa. Generał Glen VanHerck, szef Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD), wyjawił wówczas, że balon miał ok. 60 metrów wysokości, a jego część ładunkowa była porównywalna wielkością do regionalnych samolotów pasażerskich.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin stwierdził, iż obiekt był używany przez Chiny "w celu obserwacji strategicznych miejsc w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych". - Obecność chińskiego balonu szpiegowskiego w amerykańskiej przestrzeni powietrznej jest oczywistym naruszeniem suwerenności USA i złamaniem prawa międzynarodowego - komentował wówczas sekretarz Antony Blinken.

Zaskakujące ustalenia na temat chińskiego balonu zestrzelonego nad USA

Strona chińska od początku konsekwentnie zaprzeczała, by urządzenie miało szpiegować nad terytorium Stanów Zjednoczonych. W czerwcu doszło do spotkania Antonego Blinkenaz prezydentem Chin Xi Jinpingiem, co świadczy o tym, że mimo napięć relacje między oboma państwami nie są mocno zamrożone. - Prezydent Xi Jinping bardzo się zdenerwował, kiedy zestrzeliliśmy ten balon, bo nie wiedział, że tam był - przekazał później Antony Blinken. Stwierdził też, że chiński prezydent był "bardzo zażenowany" całą sytuacją.