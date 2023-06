Wiarygodny rosyjski bloger wojskowy, na którego powołuje się amerykański Instytut Studiów nad Wojną, ogłosił, że wśród rosyjskich dowódców wojskowych rozpoczęto ''wielkie czystki''. Z jego informacji wynika, że rosyjskie Ministerstwo Obrony przechodzi obecnie ''test pod kątem lojalności''.

"NYT": Generał Siergiej Surowikin i jego zastępca zniknęli

Jak już informowaliśmy w Gazeta.pl, w mediach pojawiają się nieoficjalnie doniesienia o aresztowaniu naczelnego dowódcy rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych Siergieja Surowikina oraz jego zastępcy. Generałowie mieli zostać zatrzymani pod zarzutem zdrady. Powodem aresztowania ma być niedawny bunt najemników z Grupy Wagnera. Surowikin podejrzewany jest o sprzyjanie Prigożynowi i posiadanie wiedzy o przygotowaniach do zbrojnego buntu, co ujawnili dziennikarze "The New York Times", powołując się na doniesienia amerykańskich urzędników wojskowych. Obaj mężczyźni nie byli widziani publicznie od kilku dni.

"Financial Times": Władimir Putin próbuje naprawić reputację "twardziela"

Surowikin w sobotnim komunikacie wideo potępił rebelię, ale zarówno "Financial Times", jak i ISW, donoszą, że mógł zostać zmuszony do nakręcenia filmu ze względu na dobre stosunki z Prigożynem. Źródła "Financial Times" twierdzą, że Putin stara się przywrócić swoją władzę nad rosyjskim wojskiem i ''zamraża'' podejrzanych o zdradę, by naprawić reputację ''twardziela''. Według analityków Putin prawdopodobnie będzie chciał znaleźć kozły ofiarne i potwierdzić swoją dominację. Jednocześnie na nagrody mogą liczyć lojaliści. ''Financial Times'' poinformował, że Wiktor Zołotow, były ochroniarz prezydenta, otrzymał awans w strukturach policji.

Ukraińskie dowództwo poinformowało, że Ukraina przejęła inicjatywę na froncie. Na południowym odcinku od kilku tygodni Ukraińcy prowadzą działania ofensywne. Powstrzymują też ataki Rosjan na wschodnim odcinku frontu. Jak napisał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny, siły bezpieczeństwa i obrony Ukrainy kontynuują ofensywę. W komunikacie czytamy, że ukraińska armia czyni postępy. Ukraiński Sztab Generalny poinformował z kolei, że ostatniej doby obrońcy kraju 40 razy starli się z wrogiem. Na południowym odcinku frontu Ukraińcy atakują Rosjan i powoli wyzwalają kolejne terytoria. Odnoszą też pewne sukcesy w okolicach Bachmutu. Ukraińskie wojsko, według nieoficjalnych informacji, prowadzi także działania na lewym brzegu Dniepru na wysokości Chersonia.

Lczba ofiar śmiertelnych wtorkowego ataku rakietowego na Kramatorsk wzrosła do 12 osób. Ponad 60 osób odniosło rany. Ratownicy zakończyli już akcję ratunkową. Rosjanie za pomocą rakiet S-300 uderzyli w dzielnicę mieszkalną tego miasta w obwodzie donieckim.