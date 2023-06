Jewgienij Prigożyn w poniedziałek (26 czerwca) na nagraniu udostępnionym przez swoje służby prasowe stwierdził, że "marsz sprawiedliwości" na Moskwę, do którego doszło 17 czerwca, był "mistrzowską lekcją" pokazującą, jak powinna była się odbyć "operacja specjalna" w Ukrainie (tak propagandyści nazywają pełnowymiarową inwazję zbrojną). Jak dodał, najemnicy z Grupy Wagnera przerwali działania, aby uniknąć rozlewu krwi. Zapewnił również, że nie chciał obalić rosyjskiego przywództwa.

Grupa Wagnera przestanie istnieć 1 lipca 2023 roku - przekazał Prigożyn, dodając, że najemnicy nie podpiszą kontraktów z rosyjskim Ministerstwem Obrony, co sugerowała wcześniejsza wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. W wyniku porozumienia "kucharz Putina" wyjechał na Białoruś, a sprawa przeciwko niemu została umorzona. Najemnicy mieli wrócić do swoich baz na terenie Ukrainy. Jednak dziennikarze "Wall Street Journal" ujawnili, że nie wrócili, a uciekli do Syrii i krajów afrykańskich.

Nie wiadomo, gdzie Prigożyn aktualnie przebywa. Ostatni raz był widziany 24 czerwca o godzinie 22:30. W eskorcie uzbrojonych żołnierzy opuszczał swoją siedzibę w Rostowie nad Donem. - Gwarancje bezpieczeństwa, jak obiecał Putin, zostały zapewnione - skomentował we wtorek (27 czerwca) Alaksandr Łukaszenka.

Mimo porozumienia i "gwarancji bezpieczeństwa" wielu politologów zwraca uwagę, że Putin jest w stanie wybaczyć wszystko, ale nie zdradę. W czwartek (29 czerwca) dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk w rozmowie z PAP ocenił, że Prigożyń zorganizował bunt za cichą zgodą części elity.

Co się teraz stanie z Prigożynem? Wojciech Konończuk stwierdził, że najbliższe tygodnie powinny pokazać, jaka będzie polityczna, ale też "fizyczna" przyszłość dowódcy Grupy Wagnera. - Nie wydaje mi się, żeby chciał zostać na dłużej na Białorusi, bo to jest dla niego ograniczające. To raczej jest pytanie o to, jak szybko dopadnie go Putin i jak szybko Putin będzie miał możliwości, żeby - mówiąc kolokwialnie - podziękować mu za to, co zrobił w weekend - dodał.