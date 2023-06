Sobowtór Putina w Dagestanie? Nic nie mówił, machał rękami i przytulał ludzi na ulicy

W środę 28 czerwca służby prasowe Kremla poinformowały o spotkaniu Władimira Putina z prezydentem Republiki Dagestanu Siergiejem Mielikowem. Na Telegramie "Kreml. Nowosti" opublikowano 20-sekundowe nagranie, na którym prezydent Rosji spotyka się z rozentuzjazmowanym tłumem. W związku z nietypowym zachowaniem Władimira Putina wiele osób twierdzi, że w Dagestanie pojawił się jego sobowtór.

Sobowtór Putina w Dagestanie? Wydaje się wyższy niż w rzeczywistości

Wizyta prezydenta Rosji w Dagestanie była pierwszym takim spotkaniem od czasu buntu Jewgienija Prigożyna. To, co najbardziej zwróciło uwagę podczas pobytu w republice, to niecodzienne zachowanie Władimira Putina na sam koniec podróży. Przywódca federacji, zanim opuścił Derbent, podszedł do tłumu zgromadzonego w parku fontann. Na opublikowanym przez służbę prasową Kremla filmie widać jak Putin podchodzi do kilku kobiet, chwyta je za ręce i robi sobie z nimi zdjęcia.

Film został rozpowszechniony w mediach społecznościowych, gdzie natychmiast pojawiły się teorie o rzekomym sobowtórze prezydenta. Wskazywać miał na to nie tylko fakt, że prezydent, który na każdym kroku obsesyjnie dba o swoje bezpieczeństwo, nagle wstąpił w tłum i przytulał ludzi na środku ulicy, ale także jego wygląd. Na nagraniach "Putin" wydaje się znacznie wyższy niż w rzeczywistości. Kiedy pozuje obok jednej z mieszkanek Dagestanu, jest od niej niemal o głowę wyższy, mimo że sam ma zaledwie 165 cm wzrostu.

Wiele wątpliwości wzbudził także fakt, że podczas spotkania filmowany Putin niczego nie mówił. Zdaniem ekspertów rosyjski prezydent przedstawiony na nagraniu był także dużo bardziej aktywny niż zazwyczaj. Z dużą swobodą poruszał obiema rękami, choć zazwyczaj jego prawa kończyna porusza się w ograniczonym stopniu.

Wizyta w Dagestanie była pretekstem do odbudowania wizerunku Putina

Oficjalnym powodem wizyty prezydenta Władimira Putina w Dagestanie miało być spotkanie dotyczące rozwoju lokalnej turystyki. - Moi koledzy i ja przyjechaliśmy tutaj, aby porozmawiać o tym, co musimy dodatkowo zrobić w całym kraju, aby rozwijać turystykę krajową i przyjazdową. To nie przypadek, że wzrost turystyki krajowej tutaj, w Dagestanie, a w szczególności w Derbencie, jest po prostu rekordowy - przekonywał Putin w trakcie wizyty. - Oczywiście swoją rolę odegrały czynniki zewnętrzne: wszelkiego rodzaju sankcje i restrykcje ze strony władz niektórych państw, podsycana przez nie rusofobia. W rzeczywistości sami skreślili się z listy atrakcyjnych dla naszych obywateli destynacji turystycznych, tracąc w ten sposób dochody, reputację i zaufanie partnerów - dodał.