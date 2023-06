Kreml chce zjeść grupę Wagnera i mieć grupę Wagnera. To, co z niej zostanie, może być problemem dla Polski

"Ma zostać zesłana", ponieważ wszystkie informacje dotyczące porozumienia, na mocy którego skończył się jednodniowy bunt Wagnerowców w minioną sobotę, nie są ani pewne, ani klarowne. Jeszcze może się okazać, że to, co wiemy teraz, szybko stanie się nieaktualne. Rosyjskie struktury władzy najpewniej same ciągle docierają szczegóły rozwiązania kryzysu. Grupa Wagnera była dla nich wygodnym narzędziem, stworzonym w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie. Jej kompletna likwidacja prawdopodobnie nie jest więc pożądana. Lepiej byłoby ją ponownie uczynić narzędziem i tylko narzędziem, niepróbującym ingerować w rosyjską politykę. Prawdopodobnie w tym celu wymyślono zsyłkę na Białoruś.

Słowa i domysły, konkretów niewiele

Na razie najwięcej mówi w tej sprawie białoruski dyktator, Aleksandr Łukaszenka. Od soboty utrzymuje on, że to jego negocjacje doprowadziły do końca buntu Wagnerowców i zapobieżenia większego bratobójczego rozlewu rosyjskiej krwi. Według jego słów Prigożyn zgodził się na zesłanie na Białoruś w zamian za immunitet od ścigania go za bunt przez rosyjski wymiar sprawiedliwości. Później potwierdził to rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Łukaszenka twierdzi, że szef grupy Wagnera jest już u niego w kraju. Nie ma jednak żadnego wiarygodnego potwierdzenia jego słów, a sam Prigożyn milczy.

Podobnie jest z kwestią samych Wagnerowców. Na razie są słowa, bez konkretów. W poniedziałek wieczorem Władimir Putin podczas swojego orędzia do narodu oznajmił, że został im dany wybór: podpisanie kontraktu z wojskiem i przejście do regularnej służby, demobilizacja i powrót do domu, albo wyjazd na Białoruś w ślad za swoim szefem. Łukaszenka pośrednio to potwierdził, deklarując gotowość do przyjęcia rosyjskich najemników. Zaoferował im jedną z licznych nieużywanych baz wojskowych. - Jest ogrodzenie. Wszystko, co potrzebne jest dostępne. Rozstawiajcie swoje namioty - stwierdził.

Towarzyszą temu twierdzenia opozycyjnych rosyjskich i białoruskich mediów, że do maksymalnie 8 tysięcy Wagnerowców może trafić na teren starej jednostki wojskowej 61732 we wsi Cel, opodal miasta Osipowicze. Jeszcze kilka lat temu stacjonowała tam część brygady rakietowej, którą później skupiono w garnizonie w mieście. 27 czerwca firma Planet Labs wykonała zdjęcia satelitarne terenu bazy i w porównaniu do analogicznych z 24 czerwca, widać szeroko zakrojone prace budowlane. Jakość ujęć jest jednak bardzo słaba, przez co trudno rozstrzygnąć, czy to, co widać, na pewno przedstawia rozstawianie miasteczka namiotowego. Co więcej, zmieszczenie 8 tysięcy ludzi na terenie tylko tego jednego starego garnizonu przewidzianego dla kilkuset żołnierzy może być dużym wyzwaniem. Tak więc albo ta liczba jest na wyrost, albo po prostu ma być więcej takich obozowisk. Nie ma jednak na razie żadnych wiarygodnych informacji potwierdzających transfer najemników Prigożina na Białoruś.

"WSJ" o nieudanym planie Prigożyna: Chciał schwytać Szojgu i Gierasimowa

Narzędzie, które wymknęło się spod kontroli

Śledząc dalszy rozwój sytuacji i próbować go przewidzieć warto pamiętać, po co właściwie Kremlowi było tworzenie grupy Wagnera w 2014 roku. Miała to być organizacja do realizacji ciemnych interesów Moskwy na całym świecie. Tam, gdzie nie można było użyć regularnych sił zbrojnych czy specjalnych. Przy jednoczesnym zachowaniu dystansu, ponieważ formalnie organizacje najemnicze są w Rosji zakazane, więc Kreml przez lata twierdził, że nie ma z Wagnerowcami nic wspólnego. Prigożyn dostał zadanie realizacji tego projektu jako skuteczny i cyniczny organizator, cieszący się zaufaniem Putina. Pominąwszy wątek zaangażowania grupy Wagnera w walce w Ukrainie w latach 2022-23 i prigożynowy bunt, to organizacja spełniała i spełnia postawione jej pierwotnie zadanie. Jest obecna w Syrii, gdzie stanowi ważne wsparcie dla reżimu Baszara Assada. Jest obecna w licznych państwach Afryki, gdzie wspiera interesy Rosji. Posiada sieć specjalistów zajmujących się wpływaniem na społeczeństwa i polityków na całym świecie. Na terytorium rosyjskim grupa Wagnera stworzyła natomiast sprawny system promocji, rekrutacji i szkolenia. Znacznie przewyższający jakością wszystko, czym dysponują normalne struktury państwowe.

Likwidacja tego wszystkiego z dnia na dzień oznaczałaby istotną stratę dla Kremla i utrudniałaby uspokojenie sytuacji wewnętrznej. To, co obserwujemy teraz, może więc być kontrolowanym rozmontowaniem grupy Wagnera, przejęciem jej elementów przez służby bezpieczeństwa i zostawieniem tylko tego, co naprawdę jest potrzebne Putinowi oraz jego ludziom. Ci najbardziej zmotywowani i związani z organizacją Wagnerowcy, którzy nie będą chcieli służyć w wojsku czy wrócić do domu, trafią na białoruską zsyłkę. Tam pozostając na marginesie i odcięci od bezpośrednich kontaktów z wojskiem (gdzie na niskich i średnich szczeblach ma być sporo sympatii do Wagnerowców) będą mogli wrócić do korzeni. Czyli zająć się realizacją działań ważnych dla Kremla, a nie Prigożyna i grupy Wagnera. Jednocześnie mogą być wsparciem dla Łukaszenki, który nigdy nie może być pewny swojego wojska oraz obywateli i funkcjonuje głównie dzięki wsparciu Rosji. Z drugiej strony kilka tysięcy najemników Kremla stacjonujących mniej niż sto kilometrów od Mińska, to też istotne narzędzie wpływania na białoruskiego dyktatora.

Jednocześnie jest mało realne, aby Wagnerowcy rozlokowani na Białorusi mieli za zadanie dokonać inwazji na Ukrainę z północy. Nawet gdyby w gościnę do Łukaszenki trafiła maksymalna wspominana liczba 8 tysięcy najemników. To zdecydowanie za mało na cokolwiek innego niż dywersję. Zwłaszcza że grupa Wagnera nigdy nie miała znaczących ilości własnego ciężkiego uzbrojenia. Jej siłą w walkach o Bachmut były z jednej strony masy piechoty trzymanej w ryzach brutalną dyscypliną, a z drugiej dobrze wyszkolony i wyposażony rdzeń najemników reprezentujący poziom bliski oddziałom specjalnym. Wszystko spięte kompetentnym i sprawnym systemem dowodzenia oraz łączności, przynajmniej w porównaniu do standardów rosyjskiego wojska. To za mało, aby próbować organizować jakieś większe ataki przez trudny teren pogranicza Białorusi i Ukrainy. Tym bardziej że grupa Wagnera miała zdać, albo już zdała, większość swojego ciężkiego uzbrojenia.

Putin przejmuje Grupę Wagnera. Urzędnicy w pośpiechu ruszyli do Afryki

Zagrożenie dla Polski?

Nie można jednak wykluczyć, że poza podtrzymaniem swojej działalności globalnej, Wagnerowcy dostaną nowe zadanie, czyli dalszą destabilizację okolicy. Sianie zamętu służącego interesom Rosji to od początku jeden z filarów działalności organizacji. Przejęcie od białoruskich służb programu wspierania przemytu ludzi przez granicę z Polską i krajami bałtyckimi? Rozbudowa tego procederu i lepsza organizacja? Dlaczego nie? Zwłaszcza kilka miesięcy przed polskimi wyborami. Dywersja zbrojna na granicy z Ukrainą i zmuszenie Ukraińców do ściągnięcia większych sił do zabezpieczenia tego odcinka? Też nie można wykluczyć.

Niezależnie od powyższej możliwości, Ukraina na pewno najwięcej zyska w całym zamieszaniu. Po zakończeniu bitwy o Bachmut grupa Wagnera wycofała się z frontu i była rozlokowana na jego zapleczu w obwodzie Ługańskim. Choć mocno przetrzebiona w długich walkach, to nadal stanowiła jedną z najbardziej zdyscyplinowanych i doświadczonych formacji po stronie Rosji. Po kilku tygodniach odpoczynku i uzupełniania strat mogłaby wrócić do walki i stanowić istotne wparcie regularnego wojska. Teraz to już jednak przeszłość. Nawet jeśli duża część Wagnerowców wstąpi w szeregi sił zbrojnych, to zysk z nich będzie znacznie mniejszy, niż gdyby działali w swojej organizacji. Można być pewnym, że wrogie grupie Wagnera dowództwo regularnego wojska już o to zadba.

Na razie jednak za wcześnie przesądzać o dalszych losach Wagnerowców. Rosja to państwo, którego struktury władzy działają na zasadach przypominających mafijne. To, co zostało uzgodnione i zatwierdzone w miniony weekend celem zapobieżenia poważniejszym bratobójczym walkom, szybko może przestać być aktualne. Cała operacja pod hasłem "zsyłka na Białoruś" może być tylko zagrywką Kremla obliczoną na zyskanie czasu, koniecznego do spokojnego rozmontowania grupy Wagnera przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonowania tych jej elementów, które są przydatne. Mając na uwadze wspomniany mafijny charakter rosyjskiej władzy, naiwnością byłoby liczenie na jej wspaniałomyślność i zdolność do wybaczania. Prigożyn i istotna część grupy Wagnera wzniecili bunt przeciw władzy, istotnie szkodząc jej wizerunkowi. To bardzo poważne przewinienie i należy spodziewać się realnej kary.