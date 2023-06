Putin mówił o nadaniu Łukaszence stopnia pułkownika. Pieskow komentuje: To była ironia

W lutym 2022 roku białoruska agencja informacyjna BelTA informowała, że Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z kremlowskim propagandystą Władimirem Sołowjowem wspomniał o "niespełnionej obietnicy" Władimira Putina.

Łukaszenka ze stopniem pułkownika? "Putin mi obiecał"

Rosyjski dziennikarz telewizji państwowej zapytał, jaki stopień wojskowy ma białoruski przywódca i co nosi na pagonach. - Herb. Jestem podpułkownikiem. Nie mogę powiesić sobie gwiazdy ani gwiazdy generała. Putin jest pułkownikiem, obiecał mi przydzielić stopień pułkownika, ale nadal tego nie zrobił - odparł rozżalony dyktator.

Sołowjow zapytał go, "jak sobie wyobraża to, że przywódca Białorusi jest pułkownikiem rosyjskiej armii". - No i co z tego? To mój problem, nie twój! Jeśli obiecałeś [do Putina - red.], zrób to! - powiedział Łukaszenka. Na uwagę, że służył nie w armii rosyjskiej, ale w radzieckiej, Łukaszenka odparł: - Byłem i w rosyjskiej, i białoruskiej. Daj mi stopień pułkownika w armii radzieckiej.

Łatuszka: Za zgodą Łukaszenki wywożono na Białoruś ukraińskie dzieci

Rzecznik Kremla odpowiada na słowa Łukaszenki

Temat nadania Łukaszence stopnia pułkownika wrócił w czwartek 29 czerwca. Rzecznika Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział na pytanie dziennikarza w tej sprawie. - To kwestia ironiczna - odparł Pieskow.

Władimir Putin miał obiecać białoruskiemu przywódcy przyznanie wspomnianego stopnia wojskowego, po czym stwierdził, że "prezydent Białorusi nie potrzebuje stopni innych państw", bo sam jest "wielkim szefem" bez nich. Putin dodał, że sam nie ma stopnia generała, ale wiernie służy narodowi, a stopnie wojskowe są potrzebne przede wszystkim wojskowym.

Pieskow już w ubiegłym roku podkreślał, że Władimir Putin nie może awansować Alaksandra Łukaszenki na pułkownika, ponieważ Putin jest prezydentem Federacji Rosyjskiej, a Łukaszenka jest obywatelem Białorusi. - Prezydent Federacji Rosyjskiej nie ma prawa nadawania stopni wojskowych żołnierzom sił zbrojnych innego państwa - mówił Pieskow.