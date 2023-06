Gdzie się podział Gierasimow? Reuters: Zniknął razem z Surowikinem. Nie widziano go od buntu Prigożyna

Zobacz wideo Andrzej Duda w Kijowie. Powodem m.in. sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Gen. Walerij Gierasimow nie wystąpił w państwowej telewizji od soboty, a od 9 czerwca nie wspomniano o nim w żadnym komunikacie prasowym ministerstwa obrony. Nie pojawił się nigdzie publicznie - zwraca uwagę Reuters. Gierasimow był drugą osobą obok Siergieja Szojgu, której dymisji domagał się Jewgienij Prigożyn. Według nieoficjalnych doniesień publikowanych przez "WSJ" szef Grupy Wagnera miał mieć plan, żeby pojmać Giarasimowa i Szojgu. Ze sfery publicznej zniknął też Siergiej Surowikin, nazywany "Generałem Armagedonem". Rosyjskie media podawały nieoficjalnie, że wojskowy został aresztowany. Takie doniesienia przekazywał "Moscow Times" i jeden z rosyjskich blogerów. Siergiej Surowikin od niedzieli nie zabrał głosu w mediach.

"Powstanie Grupy Wagnera pretekstem do masowej czystki"

Ostatni wydany przez niego komunikat pochodzi z soboty 24 czerwca - to apel do najemników z grupy Wagnera i samego Jewgienija Prigożyna, których poprosił o zaniechanie marszu na Moskwę. Według amerykańskich analityków z ISW Surowikin mógł zostać zmuszony do wydania takiego oświadczenia, ponieważ w ostatnich dniach miał popierać Prigożyna w jego konflikcie z Ministerstwem Obrony. Według "New York Times'a", który powoływał się na amerykański wywiad, Surowikin wcześniej wiedział o zamiarach Prigożyna. Inne doniesienia mówią o tym, że wojskowego przesłuchiwano, aby zweryfikować, czy jest lojalny wobec Kremla. O losy gen. Surowikina pytany był rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow odesłał dziennikarzy do ministerstwa obrony, które jednak wcześniej odmówiło udzielenia odpowiedzi na ten temat.

Rybar, popularny rosyjski bloger i były oficer prasowy ministerstwa obrony, podał na Telegramie, że w rosyjskiej armii trwa właśnie czystka. Dotyka ona przede wszystkim wojskowych, którzy nie podjęli decyzji o zdecydowanym stłumieniu buntu Prigożyna. "Zbrojne powstanie Grupy Wagnera stało się pretekstem do masowej czystki w szeregach rosyjskich sił zbrojnych" - podał Rybar cytowany przez Reutersa.

Próba puczu Prigożyna. Szef wagnerowców na wygnaniu

Marsz na Moskwę zainicjowany przez przywódcę wagnerowców rozpoczął się w nocy z piątku na sobotę (z 23 na 24 czerwca). Jak twierdził Prigożyn, jego ludziom udało się dostać na odległość 200 km od stolicy bez rozlewu krwi. Po negocjacjach, w których ważną rolę miał odegrać prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, wagnerowcy zrezygnowali z planu dotarcia do Moskwy. Najemnicy szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna zmierzali już do rosyjskiej stolicy, gdy z Białorusi nadeszła wiadomość, że Prigożyn "przyjął propozycję białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, aby wstrzymać ruchy uzbrojonych członków firmy Wagnera terytorium Rosji i podjąć kolejne kroki na rzecz deeskalacji napięć". Prigożyn miał następnie opuścić Rosję i udać się do Mińska.