Trump wygłaszał "sprośne komentarze" na temat swojej córki? Doradca jego kampanii zaprzecza

Były szef personelu w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Miles Taylor wydaje wkrótce książę pt. "Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump". Amerykański "Newsweek" jako jedyna redakcja miał okazję zapoznać się z fragmentami nadchodzącej publikacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Biden ubiega się o reelekcję. Cimoszewicz: To dobra informacja, bo wiemy, jaka jest alternatywa

Trump wygłaszał sprośne komentarze na temat córki? Jego doradca: Część z tych doniesień została już obalona

Jak czytamy, otrzymane fragmenty opisują rzekome incydenty, o których mieli wspominać doradcy Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych miał między innymi wygłaszać "sprośne komentarze na temat wyglądu swojej córki Ivanki" oraz mówić o tym, "jak to jest uprawiać z nią seks".

"Doradcy powiedzieli, że mówił o piersiach Ivanki Trump, jej plecach i o tym, jak to jest uprawiać z nią seks. Uwagi te skłoniły Johna Kelly'ego do przypomnienia prezydentowi, że Ivanka jest jego córką" - pisze Taylor. "The Daily Mail" poprosił o komentarz doradcę kampanii Trumpa Stevena Cheunga. Cheung powiedział, że "każde z twierdzeń zawartych w książce powinno być traktowane z ostrożnością", a "część z nich została już obalona". Stwierdził także, sam autor "jest nikim" i nie zamierza poświęcać mu czasu.

Trump nie przyznaje się do winy. Zapowiada "prokuratora" dla Bidena

Były urzędnik administracji Trumpa wydaje kolejną książkę. Pisze o "nieskrywanym seksizmie" byłego prezydenta

W publikacji pojawiają się także zarzuty dotyczące "nieskrywanego seksizmu" wobec pracowniczek administracji Trumpa. "Wciąż jest sporo przywódczyń (ang. female leaders - red.) z jego administracji, które trzymają język za zębami w sprawie nierównego traktowania, z jakim spotkały się w administracji, a także z jawnym seksizmem, którego doświadczyły ze strony Donalda Trumpa" - stwierdził Taylor. Jako przykład pada nazwisko Kristjen Nielsen, która w latach 2017-2019 pełniła stanowisko sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego. Były prezydent miał między innymi zwracać się do niej zwrotem "kochanie" (ang. sweetie i honey), a także krytykować jej makijaż i stronie.

Trump w sądzie. Pierwszy były prezydent USA z zarzutami federalnymi

Miles Taylor w 2022 roku, po wielu latach, odszedł z Partii Republikańskiej. W 2018 roku opublikował artykuł w "The New York Times", podpisany wówczas anonimowo, w którym mocno skrytykował byłego prezydenta. Swoje autorstwo ujawnił dwa lata później, gdy prowadził kampanię przeciwko reelekcji Trumpa.