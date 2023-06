Daniel Korski, mieszkający w Wielkiej Brytanii, a urodzony w Danii syn polskich emigrantów kandydował na stanowisko burmistrza Londynu jako jeden z trzech kandydatów Partii Konserwatywnej. W obliczu powracających oskarżeń zdecydował się wycofać z wyborów. Korski odniósł się do zarzutów Daisy Godwin w mediach społecznościowych.

Daniel Korski z Partii Konserwatywnej ubiegający się o stanowisko burmistrza Londynu wycofuje kandydaturę

"Z ciężkim sercem zdecydowałem wycofać się z konkursu na burmistrza konserwatystów. Kategorycznie odrzucam stawiane mi zarzuty. Dziesięć lat temu nic nie zostało mi oficjalnie przedstawione. Ani siedem lat temu, kiedy nawiązano do zarzutu. Nigdy nie przeprowadzono żadnego śledztwa. Wyraziłem się jasno, że chętnie wezmę udział w każdym dochodzeniu i wezmę w nim konstruktywny udział" - napisał Korski w mediach społecznościowych.

Zdaniem polityka na jego rodzinę wywierana jest presja. Korski zapowiada, że zrobi wszystko, aby wesprzeć Partię Konserwatywną i nowego kandydata torysów. Jak informował "The Independent", wielu posłów z Partii Konserwatywnej wstrzymało poparcie dla jego kampanii. Wśród nich ministerka Claire Coutinho, która określiła oskarżenia jako "poważne i niepokojące". Partia Pracy wezwała do zawieszenia Korskiego i oczekuje od torysów rozpoczęcia dokładnego śledztwa.

Daisy Godwin oskarża Daniela Korskiego. Miał molestować prezenterkę 10 lat temu

Producentka telewizyjna Daisy Godwin złożyła we wtorek formalną skargę do Kancelarii Rady Ministrów. Według jej relacji dziesięć lat temu Korski dotknął jej piersi pod koniec spotkania na Downing Street. Producentka opowiedziała, że był wówczas specjalnym doradcą Davida Camerona. Mężczyzna miał wygłosić komentarz na temat jej okularów przeciwsłonecznych, porównując ją do włoskiej aktorki Moniki Bellucci, następnie oprzeć stopy na krawędzi jej krzesła i się odchylić, aby - zdaniem prezenterki - wyeksponować krocze. Według relacji Godwin na koniec spotkania Korski podszedł do niej i nagle położył rękę na jej piersi. Godwin twierdzi, że skontaktowały się z nią też inne kobiety "z bardzo interesującymi historiami".