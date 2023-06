W środę 28 czerwca w rosyjskich mediach pojawiły się nieoficjalne informacje o aresztowaniu naczelnego dowódcy rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych Siergieja Surowikina oraz jego zastępcy. Generałowie mieli zostać zatrzymani pod zarzutem zdrady. Powodem aresztowania ma być niedawny bunt najemników z grupy Wagnera. Surowikin podejrzewany jest o sprzyjanie Prigożynowi i posiadanie wiedzy o przygotowaniach do zbrojnego buntu - co ujawnili dziennikarze "The New York Times", powołując się na doniesienia amerykańskich urzędników wojskowych.

Rosja. Nieoficjalnie: "Generał Armagedon" zatrzymany za zdradę

"Generał Armagedon" zatrzymany za zdradę? Zastępca Surowikina zabrał głos

Generał pułkownik Andriej Judin w rozmowie z korespondentem URA.ru zdementował informację o tym, że przebywa w areszcie śledczym w podmoskiewskim Lefortowie. W wiadomości przesłanej dziennikarzowi napisał: "Jestem na urlopie. W domu" - przekazał wojskowy. Według Judina doniesienia o aresztowaniu Surowikina także są plotką, jednak nie przedstawił żadnych dowodów na to twierdzenie.

Siergiej Surowikin od niedzieli nie zabrał głosu w mediach. Ostatni wydany przez niego komunikat pochodzi z soboty 24 czerwca - był to apel do najemników z grupy Wagnera i samego Jewgienija Prigożyna, których poprosił o zaniechanie marszu na Moskwę. Według amerykańskich analityków z ISW, Surowikin mógł zostać zmuszony do wydania takiego oświadczenia, ponieważ w ostatnich dniach miał popierać Prigożyna w jego konflikcie z Ministerstwem Obrony i raczej "mało prawdopodobne jest" by nagle zmienił zdanie i poparł rosyjskie władze. Więcej na ten temat piszemy w artykule poniżej:

Siergiej Surowikin "kozłem ofiarnym" Putina za pucz Prigożyna - raport ISW

Jak podał natomiast były redaktor naczelny "Echa Moskwy", Surowikin nie kontaktuje się z rodziną już trzeci dzień (stan na środę 28 czerwca). Znaku życia nie dają także ochroniarze, którzy byli wynajęci do obrony wojskowego. O tym, że Surowikin ma przebywać w areszcie śledczym Lefortowo, potwierdzili dziennikarzom "The Moscow Times" informatorzy zbliżeni do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. "Generał Armagedon", nazywany też "rzeźnikiem Syrii" ma przebywać w areszcie od niedzieli 25 czerwca.