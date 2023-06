W Szwecji odbyło się w ostatnim czasie kilka demonstracji przeciwko islamowi i na rzecz Kurdów. Jak podaje Agencja Reutera, w środę (28 czerwca) pewien mężczyzna, stojący przed centralnym meczetem w Sztokholmie, podarł i spalił Koran, świętą księgę islamu. Agencja komentuje, że incydent ten nie spodoba się Turcji.

Szwecja. Protest przed meczetem. Mężczyzna podpalił Koran

Jak czytamy, jeden z dwóch protestujących "podarł strony egzemplarza Koranu, wytarł nim buty, po czym włożył do środka bekon i podpalił". Drugi demonstrant w tym czasie mówił do megafonu. Przedstawiciele meczetu z kolei byli rozczarowani decyzją policji, która wyraziła zgodę na manifestację odbywającą się w muzułmańskie święto Id al-Adha. Policja nie przystała także na propozycję przekierowania protestu w inne miejsce. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście poniżej:

Według Agencji Reutera ostatnie demonstracje odbywające się w Szwecji obraziły Ankarę. Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan potępił środowy akt. "Niedopuszczalne jest zezwalanie na takie działania pod pretekstem wolności słowa. Przyzwolenie na takie okrutne czyny oznacza współudział" - napisał na Twitterze. Zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA Vedant Patel zwrócił natomiast uwagę, że "to, co może być legalne, niekoniecznie jest odpowiednie", a palenie tekstów religijnych jest "pozbawione szacunku i krzywdzące".

Sztokholm. Incydent przed meczetem zaszkodzi Szwecji. Turcja zwleka ze zgodą

Agencja zwraca przy tym uwagę, że Szwecja, która stara się o członkostwo w NATO, potrzebuje poparcia Turcji. Ta natomiast blokuje dołączenie skandynawskiego kraju do sojuszu. Ankara domaga się wydania osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Na początku czerwca w Szwecji weszły w życie zaostrzone przepisy prawa antyterrorystycznego, co jednak nie przekonało Turcji do odblokowania zgody. Wejście Szwecji do NATO blokują także Węgry.

Zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA, mimo potępienia środowego incydentu, zaapelował do Turcji i Węgier o bezzwłoczne ratyfikowanie protokołu akcesyjnego. - Uważamy, że Szwecja wypełniła swoje zobowiązania wynikające z trójstronnego memorandum - podkreślił.