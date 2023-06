"Kreml prawdopodobnie próbuje zrównoważyć powszechną krytykę i pogardę skierowaną wobec przedstawicieli rosyjskiego Ministerstwa Obrony, którzy są obwiniani za bunt grypy Wagnera i pozbawić władzy tych, którzy mogli sympatyzować z Prigożynem. Chodzi o ultranacjonalistycznych wojskowych, którzy krytykowali ministra Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa za 'zarządzanie' wojną w Ukrainie" - czytamy w raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Surowikin wezwał Prigożyna do odwrotu. "Możliwe, że zrobił to pod przymusem, a nie z powodu poparcia dla rosyjskiego dowództwa"

Na razie nie wiadomo, czy informacje podane w rosyjskich mediach - o aresztowaniu Siergieja Surowikin - są prawdziwe. Do doniesień tych cały czas nie odniósł się bowiem Kreml. ISW uważa jednak te doniesienia za całkiem prawdopodobne, ponieważ Surowikin miał poprzeć żądania Prigożyna podczas buntu - przypomnijmy, że szef wagnerowców domagał się dymisji Szojgu i Gierasimowa. Dopiero po kilku godzinach Surowikin wezwał Prigożyna do odwrotu z marszu na Moskwę.

Rosja. Nieoficjalnie: "Generał Armagedon" zatrzymany za zdradę

"Możliwe, że Surowikin zrobił to pod przymusem, a nie z powodu poparcia dla rosyjskiego dowództwa wojskowego. Jeśli rosyjskie władze rzeczywiście aresztowały Surowikina, Kreml prawdopodobnie użyje Surowikina i jego wspólników jako kozłów ofiarnych, aby publicznie wyjaśnić, dlaczego rosyjskie wojsko i rosyjskie aparaty bezpieczeństwa wewnętrznego nie zareagowały odpowiednio na rebelię i uzasadnić potencjalną zmianę rosyjskiego przywództwa wojskowego. ISW wcześniej donosiło o znaczących powiązaniach Surowikina z Wagnerem. Surowikin jest też głównym kandydatem na kozła ofiarnego, niezależnie od faktycznego poziomu poparcia, jakiego udzielił rebelii" - czytamy w raporcie ISW.

Gierasimow i Szojgu nie stracą stanowisk? Władimir Putin ma kalkulować, co mu się opłaca

Według ISW, Kreml może się obawiać, że krytyka Gierasimowa i Szojgu może z czasem zaszkodzić samemu Władimirowi Putinowi. Z tego też powodu, mimo konfliktów, minister obrony nadal ma piastować swoje stanowisko.

Inaczej sytuacja ma wyglądać w przypadku Gierasimowa, który w najbliższym czasie może odczuć skutki buntu wagnerowców. Amerykańscy eksperci oceniają, że Kreml może zdecydować o zmniejszaniu roli Gierasimowa, a z czasem nawet do usunięcia go z funkcji szefa armii. Taki ruch nie zaszkodziłby, w opinii ISW, ani Putinowi, ani Kremlowi.



Działania wobec Gierasimowa mają być jednak powolne, a nawet nieoficjalnie. "Putin jest prawdopodobnie dodatkowo motywowany, by nie zastępować Gierasimowa publicznie, z obawy przed legitymizacją buntu jako skutecznego środka szantażu. Spekulacje o zmniejszaniu się roli Gierasimowa mogą sugerować, że Putin zamiast całkowicie go degradować, skieruje go do innych działań. Putin prawdopodobnie ceni Gierasimowa za jego lojalność i może zlecić mu przeprowadzenie czystki w MON" - dodaje ISW.