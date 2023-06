Grecy pokazali nowe nagrania. Na jednym z nich Anastazja ma być widziana po raz ostatni

Greckie media publiczne opublikowały w środę 28 czerwca nagranie z monitoringu, na którym widać 27-letnią Anastazję jadącą na motocyklu z obywatelem Bangladeszu, który usłyszał zarzuty porwania, zgwałcenia i zabicia Polki.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Kluzik-Rostkowska gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl

Śmierć 27-letniej Anastazji. Nowe informacje w sprawie

Godzina widoczna na pierwszym filmie, kiedy para znajduje się na motocyklu, wyświetla się jako 00:08 we wtorek 13 czerwca. Jednak właściciel domu z monitoringiem twierdzi, że urządzenie spieszy się o godzinę i dziewięć minut. Według tych informacji prawdziwa godzina na nagraniu to 22:59 w poniedziałek 12 czerwca - czyli w dniu, kiedy Polka zaginęła. To najprawdopodobniej wtedy Anastazja była widziana po raz ostatni. Na drugim filmie z tej samej kamery widać Banglijczyka dwa dni po zaginięciu Anastazji. Mężczyzna przechodzi obok kamery, a po jedenastu minutach wraca tą samą drogą.

Przypomnijmy, że grecka prokuratura postawiła 32-letniemu Banglijczykowi zarzuty: uprowadzenia, zgwałcenia i zabicia 27-letniej Anastazji z Wrocławia. Podejrzany o zamordowanie Polki ma zostać przewieziony z wyspy Kos do Pireusu. Decyzja o przewiezieniu podejrzanego zapadła po jego wtorkowym przesłuchaniu przez grecki sąd. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Ponieważ na wyspie nie ma więzienia dla przestępców skazanych za zabójstwa i inne zbrodnie, 32-letni Banglijczyk trafi do aresztu w Pireusie, gdzie będzie czekał na akt oskarżenia i proces.

Śmierć 27-letniej Anastazji na wyspie Kos. Ostatnie godziny życia Polki. "Chwiała się na nogach"

Anastazja miała być torturowana przez 45 minut. "Sprawca chciał utrudnić identyfikację"

Według informacji, które pojawiły się w greckim programie "Światło w tunelu", podanych przez policję, Anastazja miała być torturowana przez 45 minut, ponieważ tyle miał wynieść czas między momentem przewiezienia kobiety w miejsce śmierci a momentem jej uduszenia. Ciało dziewczyny znajdowało się w zaawansowanym stadium rozkładu, co utrudniało postępy w śledztwie. Według doniesień portalu protothema.gr zwłoki były tak owinięte, że proces postępował bardzo szybko. Jednym z ekspertów, którzy wzięli udział w programie był emerytowany policjant Yiannis Katsiamakas. Były funkcjonariusz powiedział, że skala okrucieństwa zbrodni wskazuje, że sprawca nie żywił do ofiary żadnych uczuć. Miał on starać się utrudnić identyfikację zwłok. - Sprawca upewnił się, że usunął wszystkie dane i informacje ze swojego telefonu komórkowego. Z odzyskiwania danych przeprowadzonego w laboratoriach kryminalistycznych wynika, że szukał w sieci informacji, jak usunąć ślady ze zwłok - powiedział Katsiamakas.

Portal cyclades24.gr przekazał z kolei, że adwokat Vassilis Drossos zrezygnował z obrony 32-latka. - Współczuję rodzinie, jak i całemu greckiemu społeczeństwu, zwłaszcza w tak małej miejscowości, jak nasza wyspa. Nie przyjmuję nominacji z urzędu do nowego postępowania karnego pod zarzutem zabójstwa i gwałtu - poinformował mecenas.

Wstrząsające informacje o domniemanym zabójcy 27-latki w Grecji