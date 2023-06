Zmiany w kierownictwie Eurokorpusu. Po raz pierwszy na jego czele stanie Polak

Po raz pierwszy w historii Eurokorpusu, na jego czele stanie Polak - generał broni Jarosław Gromadziński. Jego zastępcą - od 1 września - będzie gen. bryg. Adam Rzeczkowski. O tym, że radca koordynator szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Jarosław Gromadziński stanie na czele wielonarodowego dowództwa szybkiego reagowania jako pierwsza, w lutym, poinformowała Informacyjna Agencja Radiowa. W czwartkowej uroczystości w Strasburgu weźmie udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Zmiany w Eurokorpusie. Na czele organizacji stanie Polak gen. broni Jarosław Gromadziński

Na początku czerwca generał Gromadziński mówił w Polskim Radiu 24, że dowodzenie Eurokorpusem będzie dużym i ważnym zadaniem, a zarazem dużym doświadczeniem. Wyraził nadzieję, że wraz z zespołem mu sprosta. W tym czasie ma pokazać Polskę jako wartość dodaną do korpusu. Ze względu na sytuację na Ukrainie Eurokorpus otrzymał zadanie większej integracji z NATO. - Już w listopadzie dowództwo Eurokorpusu będzie przechodziło certyfikację z wykorzystaniem ośrodka NATO-wskiego w Stavanger do poziomu dorównującemu rodzinie korpusów NATO na poziomie wyszkolenia, czyli połączonego dowództwa. W następnym roku będę miał wyzwanie poprowadzić korpus do poziomu unijnego dowództwa polowego, do dowodzenia operacjami Unii Europejskiej - poinformował Gromadziński w Polskim Radiu 24.

Jarosław Gromadziński był wcześniej odpowiedzialny za tworzenie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Następnie służył w Międzynarodowym Zespole do spraw Pomocy Ukrainie w niemieckim Wiesbaden, gdzie razem z amerykańskimi wojskowymi odpowiadał za szkolenie ukraińskiej armii. Swoje doświadczenia chce przełożyć na Eurokorpus, którego zaletami - jak wskazał - są kompatybilność z NATO oraz współpraca z elementami cywilnymi.

Eurokorpus to wielonarodowa struktura wojskowa szybkiego reagowania, utworzona w celu udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju - zarówno na potrzeby Unii Europejskiej, jak i NATO. Organizacja działa od 1993 roku. Tworzy go sześć państw ramowych - Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia, Luksemburg, a w 2022 roku do tego grona dołączyła Polska. Eurokorpus odpowiada za udział oddziałów sojuszniczych w operacjach kryzysowych, humanitarnych i ratunkowych. Dowództwo korpusu liczy około 1000 żołnierzy oraz ma zdolność dowodzenia formacjami bojowymi o liczebności do 60 000 żołnierzy w różnych operacjach oraz strefach klimatycznych.