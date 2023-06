Zabójstwo Anastazji na Kos. Salahuddin S. trafił do "najcięższego" aresztu w Grecji

Jak informuje grecka telewizja ERT, w nocy ze środy na czwartek 29 czerwca 32-letni Salahuddin S. z Bangladeszu miał zostać przewieziony z Kos do więzienia Korydallos w Pireusie, znajdującym się w południowej części Grecji. Wspomniany zakład karny to więzienie o zaostrzonym rygorze i największa taka jednostka penitencjarna w kraju. W Korydallos kary odbywali m.in. członkowie grup anarchistycznych, którzy byli odpowiedzialni za zamachy terrorystyczne. Do zakładu trafili także członkowie greckiej junty w 1975 roku, których proces nazywany był "grecką Norymbergą".

Zabójstwo Anastazji na wyspie Kos. Niebawem ma ruszyć proces 32-letniego Banglijczyka

Tak, jak informowały wcześniej media, Salahuddin S. będzie sądzony poza wyspą Kos, gdzie doszło do brutalnego zabójstwa 27-letniej Polki. Proces ma ruszyć "w najbliższym czasie". Może potrwać nawet 18 miesięcy.

Grecki policjant powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że 32-latkowi z Bangladeszu za zabójstwo grozi dożywocie. Jak dodał, jest mało prawdopodobne, by oskarżony o zabicie i gwałt na Anastazji mężczyzna został przekazany Polsce, skoro do zbrodni doszło na terenie Grecji.

Wstrząsające informacje o domniemanym zabójcy 27-latki w Grecji

Zaginięcie 27-letniej Anastazji. Po niemal tygodniu natrafiono na ciało Polki

Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na wyspie Kos, na której przebywała w celach zarobkowych. Kobieta, która pracowała w jednym z hoteli, poparzyła rękę, przez co musiała tymczasowo zrezygnować z pracy. W dniu zaginięcia widziana była przed jednym ze sklepów, jak rozmawia z grupką mężczyzn.

Zaginioną Polkę w domu 32-letniego Banglijczyka widział jego współlokator, który po powrocie z pracy kazał mężczyźnie wyjść i odwieźć 27-latkę do domu. Anastazja miała w tym czasie wysyłać swojemu partnerowi wiadomości, w których przyznała, że jest pod wpływem alkoholu i źle się czuje w towarzystwie mężczyzny.

Zabójstwo Anastazji. Polscy detektywi o tym, czego nie wiedział sprawca

Podczas ostatniego przesłuchania, które miało miejsce we wtorek 27 czerwca, Salahuddin S. ponownie nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. 32-latek oskarżony jest bowiem o porwanie, zgwałcenie i zamordowanie młodej Polki. Adwokatką podejrzanego została Athina Fundotou - wcześniej przyznany mu z urzędu adwokat zrezygnował z tej roli.